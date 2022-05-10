【袁志峰專欄】美股跌勢未止，港股易跌難升

今日推介 - 中交建 (1800), 上日收市 $4.52

1) 股市前景

受中美股市下挫影響，上周五港股顯著回調，跌勢全面，成交增加，南向資金轉淨買入。美國上周加息後，環球股市下跌，美國 10 年期債息上揚，美元指數創 20 年新高，反映避險情緒高漲。港股後市焦點是中國的疫情發展及提振經濟的相關措施，基本判斷恒指維持上落市格局，跌穿 3 月中低位 18235 點機會不大。

今天推介是中交建 (1800) — 國有控股企業，主要從事交通基建業務。中國首季度基礎設施投資同比增長 8.5%，較去年全年增長只有 0.4% 明顯加速。港股通南向資金 2021 年積極買入，持有 H 股股權由 19.6% 增至 31.2%，目前爲 33.3%。2021 年度業績改善，收入及盈利達 6826 億元(人民幣 · 下同) 及 183.5 億元，分別同比增 9.3% 及 11.4%。新簽訂合同額達 12679 億元，同比增 18.9%。未完成合同額為 31282 億元，為去年收入的 4.5 倍。現價對應 2021 年度市盈率 3.5 倍，市賬率 0.23 倍，股息率 5.6 厘，估值便宜。維持買入建議，目標價 5.0 元，止損價 4.25 元。

2) 上日中港股市況總結

上周五恒指低開 506 點，早盤最多曾跌 820 點，午後低位窄幅震盪，收報 20001 點，跌 791 點或 3.8%。成交額按日增 17% 至 1178 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金轉淨買入約 26 億元 ，美團 (3690)、李寧(2331) 及中海油 (883) 錄得 8.0、4.0 及 2.1 億元淨買入，碧桂園服務 (6098)、快手(1024) 及中國神華 (1088) 錄得 1.8、0.6 及 0.4 億元淨賣出。5 月以來淨買入 17 億元，4 月淨買入 105 億元。全周計，恒指跌 5.2%。

藍籌股 2 升 64 跌。聯想 (992) 及電能實業 (6) 升 2.1% 及 0.3%，是唯一上升藍籌。華潤啤酒 (291 跌逾 10%，為跌幅最大藍籌。其次是碧桂園服務(6098) 及碧桂園 (2007) 跌逾 9%。阿里健康 (241)、舜宇光學(2382) 及創科實業 (669) 跌逾 8%。申洲國際 (2313)、百威亞太(1876)、瑞聲科技(2018)、中國海外發展(688) 及李寧 (2331) 跌逾 7%。海底撈 (6862)、吉利汽車(175)、蒙牛乳業(2319) 及安踏體育 (2020) 跌逾 6%。

恒生科指跌 5.2%，收報 4036 點，成份股 2 升 28 跌。大型科技股全線下跌，阿里 (9988)、京東(9618) 及百度 (9888) 跌逾 6%，騰訊 (700)、美團(3690)、小米(1810) 及網易 (9999) 跌逾 4%。小鵬汽車 (9868) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 9% 及 8%，為跌幅最大成份股。眾安在線 (6060) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 7% 及 6%。阿里健康 (241)、京東健康(6618) 及平安好醫生 (1833) 跌 6%-8%。快手 (1024)、理想汽車(2015)、海爾智家(6690) 及中芯國際 (981) 跌逾 5%。全周計，恒生科指跌 9.7%。

板塊方面， 大型科技股，手機零件、線上醫療、晶片、啤酒、體育用品、内房、物管、汽車、有色金屬、火電、生物科技、餐飲及乳製品股跑輸大市，跌幅居前。融創服務 (1516)、綠城服務(2869) 及金科服務 (9666) 跌 10%-11%。蔚來 (9866) 及長城汽車 (2333) 跌逾 11% 及 6%。紫金礦業 (2899)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 跌 6%-9%。華潤電力 (836) 及中國電力 (2380) 跌 8%。藥明生物 (2269)、金斯瑞生物(1548) 及信達生物 (1801) 跌 6%-7%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 7%。蒙牛乳業 (2319) 及中國飛鶴 (6186) 跌 7%。

周五上証指數低開 1.8%，早盤跌幅曾收窄至 1.2%，午後最多曾跌 2.5%，收報 3001.56 點，跌 2.2%。深証成指跌 2.1%，科創 50 指數跌 1.5%。滬深兩市總成交約 7600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1400 億元。滬深股通北向交易暫停。全周 2 個交易日計，上証指數跌 1.5%，深証成指跌 1.9%。

周一上証指數低開 0.4%，全日窄幅震盪，最多曾跌 0.6% 及曾升 0.5%，收報 3004.14 點，升 0.1%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數升 0.5%。滬深兩市總成交約 6700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 900 億元。滬深股通北向交易暫停。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布截至 4 月底，中國外滙儲備為 31197 億元 (美元．下同)，按月減少 2.1%，是連續 4 個月減少，規模縮至 2020 年 6 月以來最低水平。外管局指出，外滙儲備下降主要是近期美元升值，非美元貨幣折算成美元後金額減少所致。(信報)

中國海關總署公布，4 月份，以美元計，中國出口 2736.2 億美元，按年增長 3.9%，優於預期增長 2.7%；進口 2225 億美元，按年持平，優於預期的跌 3%。貿易順差 511.2 億美元。(信報)

中國汽車工業協會公布，今年 4 月汽車行業銷量預計完成 117.1 萬輛，按月跌 47.6%，按年降 48.1%。今年 1 月至 4 月，累計銷量預計完成 768 萬輛，較去年同期減少 12.3%。(信報)

美國勞工部公布，4 月非農業職位增加 42.8 萬個，多過預期的 38 萬，失業率維持 3.6%，略高過預期的 3.5%。(信報)

4) 個股訊息

臨床試驗註冊網站 ClinicalTrials.gov 更新的資料顯示，復星醫藥 (2196) 與德國醫藥公司 BioNTech 合作開發的 mRNA 新冠疫苗復必泰在內地的 II 期臨床試驗預計完成日期，由今年 4 月 30 日延長至 10 月 30 日。(信報)

舜宇光學 (2382) 公布，4 月手機鏡頭出貨量 1.28 億件，按年升 3.5%。同期，手機攝像模組出貨量按年下降 19.3%，主要是因為去年同期出貨量基數較高，且現時整體智能手機市場需求較淡。(信報)

外電引述消息人士報道，因面對美國制裁和供應商壓力，聯想集團 (992)、小米(1810) 等中國科技公司正悄悄退出俄羅斯業務。(信報)

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