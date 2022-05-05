中國「寧王」又上熱搜 到底發生什麽事？

中國 A 股五一連假後第一個交易日，享有「寧王」稱號的寧德時代 (300750-CN) ，周四（5 日）盤中股價暴跌近 14%，且成交額突破人民幣 200 億元，寫下上市以來新高，促使「寧德時代」登上熱搜。

寧德時代股價周四盤中一度重挫 13.77%，市值跌破 8,500 億元大關，成交額超過 200 億元。目前寧德時代股價跌幅收斂至約 7%。

寧德時代的市值一度破兆，最高一度衝到 1.6 兆元左右，但隨著股價一路走低，市值已大幅縮水。

日前市場傳出寧德時代第二大股東黃世霖減持自家股票的消息，對此寧德時代予以否認，並聲稱「黃董並沒有減持，請勿以訛傳訛」。

寧德時代之所以面臨賣壓，原因是寧德時代公布的財報顯示，上季營收為 486.8 億元，較去年同期暴增 153.97%，淨利為 14.93 億元，銳減 23.62%，「增收不增利」成為寧德時代的寫照。

專家指出，寧德時代「增收不增利」背後，是成本明顯承壓。第 1 季營業成本為 416.28 億元，較一年前激增 198.66%，增幅大於營收成長。

對於成本大增，寧德時代表示，一是隨銷售增長而增長，二是部分上游材料價格快速上漲，導致成本增加。

事實上，寧德時代並非單一個案，近期上游原材料價格暴漲，致使動力電池行業的獲利集體承壓，欣旺達 (300207-CN) 、億緯鋰能 (300014-CN) 、國軒高科 (002074-CN) 等鋰電池企業，上季均出現「增收不增利」的現象，孚能科技 (688567-CN) 更出現虧損。

面對產業現狀，寧德時代副總經理蔣理曾說，新能源行業不會因這些短期波動而變化，前景依然廣闊。寧德時代已透過布局上游、資源回收等行動，因應產業變化。