上海研究：老人疫苗普及不足 中國不封鎖有160萬人死亡風險

上海復旦大學研究認為，如果中國不採取任何防控措施，就放棄動態清零政策，允許高度傳染性的 Omicron 變種不受控制地傳播，有最終近 160 萬人染疫死亡的風險。

上海復旦大學公共衛生學院團隊，在美國專家支援下進行模型預測，並在《自然》醫學期刊發表，認為由於老年人疫苗普及不足，不採取更嚴格的非藥物干預，例如大規模核酸檢測及出行限制，Omicron 疫情將會爆發。

研究稱，如果沒有中國大規模檢測和嚴格的封鎖等限制，Omicron 的傳播可能導致到 9 月底 1.122 億有症狀病例、510 萬住院和 160 萬死亡，主要浪潮發生在 5 月至 7 月。

研究認為，如果結合不同防疫策略，包括加強為長者及高危群組接種疫苗，提高使用抗病毒藥物，以及非藥物干預，就有望降低死亡率。

與此同時，世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 周二表示，中國政府堅持的「動態清零」的防疫政策難以持續。WHO 流行病學家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 認為，目標不應該是找到所有確診案列並阻止所有傳播，目前不可能做到，需要做的是降低傳播，因為新冠病毒的傳播速度如此之快。

上海周三報告新增病例 228 例和無症狀感染者 1259 例，官方表示，在隔離區之外沒有發現病例，未來需要看到連續 3 天沒有社區傳播，然後才能開始放鬆防疫限制。

北京市 11 日通報，北京新增 24 例本土確診病例 (含 2 例 5 月 8 日診斷的無症狀感染者轉確診病例) 和 13 例無症狀感染者，無新增疑似病例。