央行示警：貨幣政策非萬靈丹 採取緊縮小心經濟硬著陸

繼美國聯準會 (Fed) 升息 2 碼後，英國央行 (BoE) 也在隔日宣布升息 1 碼，以對抗高通膨，台灣央行今 (6) 日表示，採取緊縮行動並非易事，一不小心就可能讓經濟硬著陸 (hard landing)，帶來痛苦的高失業與急速的經濟萎縮，強調貨幣政策不是萬靈丹，面對此波由供給面衝擊所推升的高通膨，多數經濟學家也認為，Fed 等央行的工具箱其實並沒有可直接使力的工具。

中央銀行今天於臉書發文指出，回顧 2013 年，Fed 僅暗示其可能縮減購債，即引發全球金融市場的縮減恐慌 (taper tantrum)，記取上次經驗，Fed 更為謹慎地向投資者傳達未來可能採取的行動。此外，BoE 總裁 Andrew Bailey 也坦言，BoE 的利率政策在對抗通膨與避免經濟步入衰退之間，正面臨著極大的挑戰。

中央銀行表示，面對近期主要經濟體央行的升息行動，若干新興經濟體央行已伴隨升息，例如巴西於 5 月 4 日升息 4 碼，印度則升息 40 個 bp。新興經濟體之所以須配合升息，可歸因於先進經濟體央行 (尤其是 Fed) 近期的升息行動，已引發全球資本移動的溢回效應 (spillbacks)，導致新興市場經濟體匯價面臨龐大貶值壓力。

中央銀行進一步指出，國際間對資本自由移動與浮動匯率的思維，自金融危機以來已有很大改變。倫敦商學院教授 Hélène Rey 自 2013 年以來一再指出，大國貨幣政策的影響力，會透過跨國資本移動波及其他國家，造成全球金融循環，嚴重影響新興市場經濟體的貨幣、信用情勢。

一國即使採浮動匯率也無法獲得貨幣政策自主性，新興市場經濟體如欲獲得貨幣政策自主性，就須對資本移動加以管理。就連過去力主資本自由移動的 IMF，近年態度也大幅轉變，坦承過去誇大資本自由移動、浮動匯率制度的效益。

中央銀行表示，在若干新興與開發中經濟體，央行常因須回應外部衝擊而面臨艱難的政策選擇，當通膨預期難以制約，則貨幣政策喪失自主性；此時，外匯干預與資本管制可顯著改善政策抵換 (policy tradeoffs) 的難題，對於通膨預期制約不佳，以及對匯率與資本流量較為敏感的經濟體而言更是如此。

《經濟學人》日前警告，Fed 升息如過猛，恐招致經濟衰退，須妥為拿捏；另提醒央行應多關注控制通膨的核心職責，即使面對來自各界對央行高度期待的壓力，例如要求處理不均、房價、氣候變遷等各種社會議題，但貨幣政策可不是萬靈丹，如以利率處理這些議題，更是大而不當 (too blunt) 的工具。