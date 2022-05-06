本土+3.6萬例、87例中重症創新高 全台190家診所開放PCR採檢

國內今 (6) 日新增 36168 例 COVID-19 本土個案，另增中重症 87 例、10 例死亡，均創下單日新高，為避免輕症疑似個案湧入大醫院急診篩檢造成壅塞，影響急重症醫療量能，疫情指揮中心宣布，開放 190 家診所納入 PCR 指定社區採檢院所，強化採檢分流。

國內疫情進入社區流行階段，確診個案遽增，為擴大基層醫療防疫量能，指揮中心將開放診所提供 PCR 核酸檢驗採檢服務，擴充量能，經過初步彙整名單，共有 437 家診所有意願提供 PCR 服務。

指揮官陳時中指出，目前共 190 家診所完成合作檢驗機構規劃，已納入 COVID-19 指定社區採檢院所，可提供抗原快篩 (含家用快篩) 陽性民眾，或有相關症狀經醫師評估懷疑等符合公費檢驗者進行 PCR 核酸採檢服務。

陳時中表示，為方便民眾查詢，指揮中心將診所資料彙整進「COVID-19 全國指定社區採檢院所地圖」，有採檢需求的民眾可先以電話預約聯繫在前往，後續也將再公布下一波採檢診所名單。

國內今天新增 36168 例本土個案，另確診個案新增 10 例死亡，中重症增加 87 例，全數創單日新高。今天新增死亡個案中，最年輕為一名 30 多歲男性，過去僅有泌尿道結石的慢性病史，本身沒打疫苗，4 月 29 日被發現在家中昏迷，送醫急救無效，死亡後採檢為陽性。

指揮中心目前徵用進口快篩試劑為供應量能最大的羅氏及亞培，後續為擴大供應量能，緊急增購進口快篩試劑，對於近來外界關切程序，指揮中心說明，投標廠商須符合 3 資格要求，分別為取得食藥署核准專案輸入許可、試劑保存效期達 6 個月以上、今年 5 月 31 日前履約。符合資格者，再由政府採購 5 月 31 日前可進口供應的數量，供國內防疫及國人使用。

指揮中心表示，到了投標議約階段，廠商必須提供醫材進口商資格及試劑規格 (含 EUA) 證明文件，截至目前，共有 9 家廠商投標，相關文件經審查，方可展開後續採購程序。至於社會關注的高登公司，因未投標，並未進入審查文件程序。