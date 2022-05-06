〈緯創財報〉Q2筆電出貨增1成以內 上修營運總部投資預算

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (6) 日公布首季財報，雖然單季受業外拖累轉虧，但展望第二季，緯創預期，本業仍將維持成長，其中，筆電出貨可望季增 1 成以內，另一方面，緯創今日董事會也通過上修新竹 AI 園區全球營運總部投資預算至 67 億元。

緯創指出，中國廠區 4 月受封控影響，但目前旗下昆山廠區都已恢復正常運作，僅對外貨運、物流仍有限制，若以 5 月來看，預期筆電、桌機出貨仍可望小幅成長、顯示器則估持平，整季來看，預期筆電、桌機出貨仍將季增 1 成以內，顯示器出貨則估成長 1 成以上。

另一方面，緯創今日董事會也通過，將新竹縣國際 AI 智慧園區興建廠辦大樓資本支出預算，由原規劃新台幣 46.7 億元提高至新台幣 67 億元，緯創解釋，主因是建築方案調整、物價上漲，因此調高資本支出預算額度。

緯創規劃在新竹 AI 智慧園區興建全球營運總部，並在去年 11 月取得證照、12 月正式動土新建，預期 2024 年完工啟用。

根據緯創規劃，新營運總部將設立 AI、5G、伺服器研發中心、5G 智慧工廠、數位能力中心、全球運營人才育成總部、全球運營 IT 大數據中心、智慧醫療生產與體驗中心、大數據與人工智慧應用研究中心等，並打造符合國際 LEED 黃金級智慧綠建築作為全球營運總部。