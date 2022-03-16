〈緯創法說〉料況逐步改善全年拚成長 擬配2.2元現金股利

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (16) 日召開法說，展望今年，緯創認為，商用需求將隨企業回到辦公室後顯著成長，也認為今年料況將較去年改善，估供需缺口將收斂至 10%，全年營運仍力拚優於去年，今日董事會通過去年盈餘配發，每股擬配發 2.2 元現金股利，以今日收盤價 29.5 元計算，殖利率約 7.45%。

緯創表示，筆電、伺服器等供應鏈物流狀況仍相當吃緊，但相比去年平均缺口約 20%，今年可望逐步改善，估缺口將收斂至 10%，且隨著全球疫情逐步趨緩下，各國企業陸續返回辦公室後，商用需求可望回溫，估今年商用產品出貨比重可望重從去年 40% 成長至 45%。

從各產品線來看，緯創表示，筆電需求仍維持高檔，以供應占比約 30% 的大客戶為例，其今年整體出貨目標較去年就增加 10%，緯創也會力拚成長，桌機 (DT) 則因為前兩年基期較低，加上擴大市場份額，估今年全年將成長 1 成以內，整體而言，四大產品線都將保持成長。

緯創也補充，今年商用機種出貨比重增加下，也可望為毛利、獲利帶來正面助益，不過實際出貨仍要視物流、料況而定。

營運方面，緯創去年營收達 8620.82 億元，年增 2%，毛利率 5.93%，年增 0.48 個百分點，營益率 1.9%，年增 0.19 個百分點，稅後純益達 104.55 億元，年增 20.4%，為 2010 年後再度突破百億元，淨利率 1.21%，年增 0.19 個百分點，每股純益 3.76 元，改寫下近十年新高。