新創MoBagel完成A+輪募資獲6億元 緯創、群創開發基金參投

新創公司行動貝果 (MoBagel) 今 (17) 日宣布完成 A + 輪募資，共計募得約 2100 萬美元 (約新台幣 6 億元)，由中華開發與群創基金、金庫資本、緯創(3231-TW) 等參投，資金將用於推展人工智慧(AI)、機器學習(ML)、資料科學等應用。

行動貝果 2015 年成立以來，主要提供企業級 AI 平台 Decanter AI，行動貝果表示，未來國際主流 AI 重要技術包含自動訓練部屬、解釋性 AI、邊緣智慧等，相關應用目前也在緯創大量使用。

行動貝果進一步指出，這次增資股東除中華開發與群創基金、金庫資本、緯創資通外，還包含 USI Capital 、交大天使基金、SparkLabs 、美國矽谷等多個創投基金。

國際研究機構 Businesswire 報告預估，2026 年全球 AI 大數據與物聯網市值將達 273 億美金，其中，亞太地區是最重要的戰略位置，行動貝果表示，未來將持續協助海內外企業實現 AI 零距離 (AI within Reach) 目標。

因應事業版圖快速發展，行動貝果說，部分募得資金將用於拓展團隊，預計在國內外釋出資料科學家、數據工程師、商業分析、國際商務、市場行銷等逾 200 個職缺。