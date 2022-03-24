〈智慧城市展〉首度高雄開展 仁寶、緯創秀智慧應用布局

第九屆智慧城市展今年首度以雙主場方式登場，其中，高雄場次今 (24) 日正式開展，估將有 150 家廠商參展、使用近 500 個攤位，吸引逾 3 萬人次參觀交流，電子大廠仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 也分別展出智慧醫療、智慧交通等應用。

仁寶表示，今日由總經理翁宗斌領軍參與高雄智慧城市展，展現仁寶在 5G 智慧醫療投入、深耕高雄決心，旗下仁寶 i 照護推出以來已躍居台灣長照雲端系統龍頭品牌，此外，也將展出全球首款 APAL 5G 混合實境智慧眼鏡，已實際應用在智慧工廠、工業製造、技術維修等領域。

仁寶進一步指出，2020 年即與高雄市政府簽訂合作意向書，發展長照等智慧醫療領域，今年旗下瑞寶生醫也將攜手高醫斥資近億元，建構南台灣最大的細胞治療實驗室，此外，仁寶今年也將進駐高雄亞灣 5G AIoT 創新園區，持續深耕高雄。

緯創近年也持續加碼投資高雄，除已成立研發中心外，今年也集結集團旗下高雄晶傑達光電科技 (KOE)、緯謙科技、緯昌科技，參加高雄首屆智慧城市展，展示 5G、AIoT、邊緣運算等關鍵技術。

在智慧交通應用上，緯創表示，將提供整合車載 AI 系統、影像視覺、大數據學習的移動智能解決方案 (IMS)，最佳化乘客與貨物的交通運輸方式，此外，也利用高雄晶傑達光電科技 (KOE) 生產的曲面車載智能顯示器，提供駕駛員寬闊視野。

另一方面，緯創指出，旗下緯謙科技、緯昌科技也各自展出智慧旅館解決方案、智慧安全解決方案，其中，緯謙將整合雲端運算、人工智慧、大數據分析，緯昌則是透過聯網穿戴式攝影機，結合雲端影音串流紀錄、圖資分析、雙向溝通等，鎖定警政執法、工程巡檢、保全安防等應用。