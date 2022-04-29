〈房產〉4月全台房市成交萎縮 交易量月減13%年減12%

全台房市購屋態度轉趨觀望，根據永慶房產集團統計，4 月全台交易量與 3 月相比量縮 13%，台北量縮 15%，新北減少 16%，桃園量縮 15%，新竹縣市減少 6%，台中量縮 7%，台南與高雄則分別量縮 14% 與 10%。房仲業者認為，第二季房市充滿挑戰，仍不容過度樂觀。

4 月全台房市交易萎縮的狀況，主要是美國聯準會 (Fed) 對於升息路徑更趨鷹派，繼 3 月升息 2 碼後，市場預期上半年將再升 4 碼，為抑制高通膨，加速升息的態勢日益明顯，國際經濟局勢因快速升息而更顯動盪，全球股匯市重挫，台股也應聲跌破萬七大關，加上國內打炒房政策效應持續發酵，衝擊購屋信心。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，通常第二季是傳統房市交易旺季，交易量延續農曆年後的遞延買氣，會有較明顯的成長，但 3 月央行無預警升息 1 碼，而台股也因高通膨與供應鏈斷鏈危機而應聲下挫，衝擊民眾消費、購屋信心，加上打炒房政策積極審議中，民眾開始出現房市轉弱的預期心理，市場出現觀望氣氛，房市買氣降溫，讓 4 月房市交易量較 3 月減少超過一成。

陳金萍表示，與去年 4 月相比，全台交易量量縮 12%，七大都會區中新竹縣市與台南量縮幅度最大，分別減少 15% 與 18%，其餘都會區表現，台北量縮 12%，新北減少 13%，桃園量縮 11%，台中與高雄則分別減少 10% 與 11%，全台房市表現遜於去年同期，年增率開始轉負，顯示今年房市交易量能增長已有放緩的趨勢。

陳金萍指出，觀察 4 月看屋量較 3 月略減，但差距不大，顯示民眾看屋、尋屋仍積極，但近期經濟情勢、金融市場震盪，讓購屋態度略顯觀望，整體而言，在通膨持續增溫的狀況下，民眾選擇購屋置產保值，或是首購、換屋等自住需求仍在，若買賣雙方對於價格認知能有共識，成交機會大增。

不過，陳金萍提醒，俄烏戰爭影響全球物價，以及大陸疫情管控衝擊供應鏈，增加全球景氣下行風險，而為了對抗持續攀高的通膨壓力，聯準鷹派升息已不可逆，未來全球金融市場震盪無可避免，都將衝擊民眾購屋信心，加上近期國內疫情有持續擴散的趨勢，疫情的衝擊仍待後續發展而定，顯見第二季房市充滿挑戰，恐不容過度樂觀。