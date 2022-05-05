〈財報〉石油價格飆漲 殼牌Q1獲利井噴 加碼現金股利

能源巨擘殼牌（Shell）周四（5 日）美股盤前公布 2022 會計年度第一季財報，受惠大宗商品飆漲抵銷退出俄國市場提列的相關龐大費用，經調整後淨利報 91 億美元，改寫自 2008 年以來新高，此外還計劃將第一季股利提高約 4%，至每股 0.25 美元。

截稿前，殼牌 (SHEL-US)ADR 上漲 1.02%，每股暫報 57.55 美元。

殼牌表示，公司今年上半年宣布的 85 億美元股票回購計畫中，迄今已完成 40 億美元，其餘 45 億美元股票回購將在第二季財報公布前完成。

殼牌第一季（截至 3/31）經調整後淨利報 91 億美元，符合 Refinitiv 調查分析師預期，相比去年同期為 32 億美元，去年第四季為 64 億美元。

殼牌表示由於退出俄國市場，第一季提列 39 億美元的稅後費用，先前該公司警告，在撤出俄國後將提列 40 億至 50 億美元的費用。不過殼牌表示這些費用不會影響調整後淨利。

殼牌集團執行長范柏登（Ben van Beurden）說：「烏克蘭戰爭是人類悲劇，也造成全球能源市場大亂，凸顯了不能將安全、可靠和負擔得起的能源視為理所當然。」

國際油價飆漲 能源產業荷包賺飽飽

殼牌的超亮眼業績呼應整體石油產業的豐厚獲利，儘管許多能源巨頭因退出俄國市場蒙受代價高昂的資產減計，但大宗商品飆升抵銷損失。

英國石油巨頭（BP）(BP-US) 日前也公布亮眼的財報，第一季淨利躍升至 10 多年來最高水準，並在同日宣布提高股票回購規模。此外，法國 TotalEnergy、挪威 Equinor、美國雪弗龍 (CVX-US)、艾克森美孚 (XOM-US) 首季淨利紛紛繳出強勁的成績單。

與此同時，歐盟昨日最新一輪對俄國經濟制裁措施中，宣布未來半年內將逐步禁止俄國石油進口，並在年底前禁止進口精煉產品，消息傳開後國際油價漲幅一度擴大，不過周四開盤前漲幅收斂，西德州原油期貨略漲 0.31%，至每桶 108.15 美元，布蘭特原油期貨上漲 0.59%，至每桶 110.79 美元。