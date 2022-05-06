〈能源盤後〉歐盟推進禁俄令 原油小漲 天然氣反彈收逾13年高點

原油期貨價格周四 (5 日) 小幅收高，係因歐盟往俄羅斯原油進口禁令更邁進一步。同時，天然氣價格跳漲，收在 13 年以上的最高點。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 45 美分或 0.4%，收每桶 108.26 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 76 美分或 0.7%，收每桶 110.90 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.4%，收每百萬 Btu 8.783 美元，創 2008 年 8 月 1 日以來最高收盤價。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收近每加侖 3.6587 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.7%，收每加侖 4.041 美元。

市場推動力

分析師表示，在歐盟周三公布 6 個月內逐步禁止俄羅斯原油進口的計畫後，原油上漲動力增加，但因美股拋售潮激起美元上漲，縮限上漲空間。

美元走強不利於美元計價的大宗商品，因大宗商品價格會上升，削減使用其他貨幣的買家購買力道。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，俄羅斯原油禁令的時間表提供貿易流有序的變化，但存有風險。該禁令仍需歐盟全體 27 個成員國一致通過。

「俄羅斯可能在該緩衝期結束前就停止向歐盟輸送石油，這會讓歐盟趕忙尋找其他供應。此外，美國還有對俄羅斯石油實施二級制裁的風險，這會讓所有國家都難以採購俄羅斯石油。」他說。

目前供需情況緊繃，意味著市場將無法應對全部切斷俄羅斯石油供應的衝擊，如果此情況發生，價格恐怕會大幅上漲。「目前來說，我們認為二級制裁不太可能發生，所以這應該會讓印度和中國這些國家增加俄羅斯石油的採購量，為歐盟解開其他供應來源。」Patterson 說。

OPEC+ 周四同意，6 月增產 43.2 萬桶 / 日，大致符合外界預期，即 OPEC + 維持增產速度，逐步解除新冠疫情爆發後 2020 年實施的減產計畫。

在能源資訊署 (EIA) 公布上周天然氣供應淨注入 770 億立方英呎後，天然氣期貨價格初始下跌反應。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前平均預期上周淨注入 610 億立方英呎。

然而，EIA 表示，這樣的庫存量仍較每年此時的 5 年均值下降 3060 億立方英呎。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「毫無疑問，與去年相比，天然氣庫存處於嚴重短缺狀態，美國也確實正盡最大努力盡速將最大量的液態天然氣 (LNG) 輸送至歐盟，未來出口量甚至可能更大。今天的價格走勢，意味著市場正利用此局勢逢低買進，逼出竄天高的反彈力道。」

