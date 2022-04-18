分析師：受惠油價上漲 美中型石油股還有更多上漲空間

近期油價上漲，帶動石油類股。分析師認為，市值介於 20 億至 100 億美元之間的中型石油股，具有更多上漲機會，且股價也不像小型股那樣激烈波動，近期許多中型石油股表現更超越大型石油股。

派傑投資銀行 (Piper Sandler Companies) 分析師 Piper Sandler 在報告中預估，至 2025 年，油價都將維持在每桶 100 美元以上，因為在遭受西方制裁的情況下，俄羅斯石油產量會持續減少，而美國頁岩油將需要數年時間才能補上供應缺口。

Sandler 認為，美國石油股目前只反映約每桶 70 美元的長期油價水準，也就是說，如果油價長期維持在 3 位數，將為石油股帶來大利多。

Sandler 也推薦了 4 檔中小型石油股。墨菲石油公司 (MUR-US) 目前市值為 65 億美元，百年資源開發公司 (CDEV-US) 市值 25 億美元，拉雷多石油公司 (LPI-US) 市值為 14 億美元，貝瑞公司 (BRY-US) 市值為 9.8 億美元。

上述 4 檔股票在過去 12 月中都取得了可觀報酬率，MUR 股價大漲了 144.6%，CDEV、LPI 和 BRY 則分別上漲 102.6%、129.3% 和 40.4%。

美銀在先前也表示，隨著新冠肺炎疫情減緩、旅遊需求升溫，俄羅斯入侵烏克蘭導致供應減少，2022 年石油和天然氣價格大幅上漲，能源股仍有更多上漲空間。

小摩美國股票分析師 Dubravko Lakos-Bujas 也表示，在如今的情況下，2022 年的「高確信」類股是能源股，具備雙重避險功能，能同時應對高通膨和地緣政治的風險。