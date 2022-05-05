〈財報〉Nikola開始生產電動卡車 第1季意外出現營收 估今年生產500輛

電動重型卡車製造商 Nikola (NKLA-US) 周四 (5 日) 表示，已在 4 月向客戶出貨第一批聯結卡車 (semitruck)，現在它已經收到了 500 多輛電池驅動 Tre 卡車的採購訂單和意向書。

該公司還與包括 Anheuser-Busch Inbev 在內的客戶合作，以在明年完成開發遠程氫燃料電池驅動版本。

Nikola 的電池電動 Tre 聯結卡車於 3 月下旬開始生產，其前 11 輛卡車於 4 月運往經銷商。雖然 Nikola 在第 1 季沒有從卡車出貨中獲得任何收入，但它卻獲得約 190 萬美元的服務相關收入，讓它超過華爾街的預期。

以下是財報關鍵數字：

●調整後每股虧損 21 美分，低於華爾街預期的虧損 27 美分

●營收 190 萬美元，超過華爾街預期的約 10 萬美元

Nikola 於 2020 年 6 月藉由與一家特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市，分析師對 Nikola 的報導仍然很少。在接受 Refinitiv 調查的 7 位分析師中，對該公司的收入共識沒有一位預計會突破 100 萬美元。

Nikola 表示，根據 2 月發布的財測，它仍有望在 2022 年交車 300 至 500 輛電池電動 Tre。Tre 的電池電動版被設計為供本地使用的短程卡車。

去年年底，加州針對該車型提供買家激勵計劃。Nikola 表示，截至 4 月底，已透過加州的激勵計劃獲得 134 輛卡車的採購訂單。

該公司表示，燃料電池版 Tre 的續航里程足以應付長途任務，已於 4 月下旬在加州與 Anheuser-Busch 完成一系列初步測試，並有望在 2023 年下半年投入生產。

Nikola 是最早上市的電動車新創公司之一。與其他靠 SPAC 上市的電動車製造商一樣，其股價在合併完成後的幾周內飆升，但在醜聞浮出水面後才回落。

Nikola 創始人米爾頓 (Trevor Milton) 於 2020 年 9 月突然辭職，之前放空投資客 Hindenburg Research 聲稱他在 Nikola 的技術狀況方面誤導了投資人。此後，米爾頓因發表虛假陳述而被聯邦大陪審團起訴。Nikola 在 12 月向證券交易委員會支付了 1.25 億美元和解相關費用。