〈台幣〉29.4字頭曇花一現 升幅回吐收29.509元

美國聯準會 (Fed) 拍板升息 2 碼，並消弭市場對於一次升 3 碼的擔憂，台北股匯今 (5) 日雙雙走揚，新台幣兌美元一度升值 8.7 分，但升勢逐漸回吐，終場沒能站穩 29.4 字頭，以 29.509 元作收，升值 1.6 分，台北與元太外匯市場合計成交值 11.56 億美元。

台北股匯近日成交量能低迷，今天 Fed 最新利率決策出爐後，熱錢逐漸回流，加權指數成交值放大至 2508 億元，終場上漲 130 點，收在 16696 點，外資反手買超 38.25 億元。

新台幣匯率早盤重返 29.4 字頭，最高來到 29.438 元，升值 8.7 分，可惜熱錢匯入力道有限，終場大部分升幅回吐，以升值 1.6 分、29.509 元作收，台北外匯市場成交值 8.5 億美元，元太外匯市場成交值 3.06 億美元。

Fed 宣布升息 2 碼，將利率調升至 0.75%~1% 區間，符合市場預期，並將於 6 月開始縮表，試圖抑制 1980 年代初以來最熱通膨，主席鮑爾發表鷹中帶鴿的言論，強調聯準會降低通膨的決心，同時平息一次升息 3 碼的市場擔憂。

觀察主要貨幣今天兌美元表現，美元指數下跌 0.54%，歐元強彈 0.69%，新加坡幣升值 0.36%，日圓也升 0.31%，新台幣、人民幣分別升 0.05%、0.03%，韓元則在平盤整理。