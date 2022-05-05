〈台幣〉Fed升息2碼符預期 股匯強彈一度升抵29.438元

美國聯準會一如預期宣布升息 2 碼，並將於 6 月開始縮表，主席鮑爾的言論鷹中帶鴿，平息市場對於一次升 3 碼的擔憂，激勵台北股匯今 (5) 日雙雙走揚，新台幣兌美元早盤最高來到 29.438 元，升值 8.7 分，台股也勁揚逾 200 點，站上 16700 點。

新台幣匯率近兩日成交量能低迷，今天 Fed 最新決策出爐後，熱錢逐漸回流，帶動匯價走升，重返 29.4 字頭，最高升抵 29.438 元，顯見市場已消化 Fed 鷹派升息的利空。

Fed 宣布升息 2 碼，將利率調升至 0.75%~1% 區間，符合市場預期，並將於 6 月開始縮表，試圖抑制 1980 年代初以來最熱通膨，主席鮑爾發表鷹中帶鴿的言論，強調聯準會降低通膨的決心，同時平息一次升息 3 碼的市場擔憂。

觀察主要貨幣今天表現，新台幣兌美元早盤約升 0.15%，日圓升 0.13%，韓元貶值 0.21%，人民幣貶 0.05%，新加坡幣則在平盤拉鋸，亞幣互有升貶。

台股方面，電子族群持續反彈，晶圓雙雄、聯發科等主要權值股上漲逾 1%，資金也轉進高價股，盤中再現九千金，激勵指數一度勁揚超過 210 點，最高來到 16783 點，但金融股相對疲弱，大盤漲幅略收斂。