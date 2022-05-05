調查：儘管美股大跌 投資大戶淡定增持或保持觀望

近期美股表現低迷，不少投資人選擇認賠賣出。不過，投資銀行瑞銀 (UBS) 最新的調查顯示，投資大戶卻有不一樣的想法，在股市下跌的情境下，越跌越買，或保持觀望，比較少有恐慌性拋售。

瑞銀對 1,400 名擁有至少 100 萬美元可投資資產的投資大戶的調查顯示，超過四分之一 (26%) 受訪者表示，如果股市進一步下跌，他們將加碼投資。只有 19% 受訪者表示，他們會減少投資，另外 25% 表示不會做出任何改變。

此外，30% 投資大戶表示，如果市場大跌，他們會將資金轉移至其他的標的。其中，37% 表明依然青睞股票，計劃加碼對大宗商品的投資，32% 青睞黃金，31% 偏好石油。

瑞銀全球財富管理顧客觀察主管 Jeff Scott 表示：「我認為這顯示投資人並未反應過度的一個很好的例子。這並不意味著他們不會改變投資策略，但在市場下跌時，他們並沒有拋售。我們鼓勵投資人制定財務計劃，並堅持下去。」

調查也顯示，投資大戶將通膨列為主要投資問題，僅次於政治和地緣政治風險。51% 受訪者認為市場波動性高於往常。截至 5 月 4 日，標普 500 指數今年迄今下跌 10.35%，納斯達克指數下跌 18.11%。

儘管市場波動，對升息和通膨的擔憂正在成為關注焦點，但 Scott 表示，新冠肺炎疫情尚未結束，但似乎已逐步正常化，至少在美國是如此，這在一定程度上抵消對俄烏戰爭和通膨的擔憂。