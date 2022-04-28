仍未走出美國制裁打擊 華為第一季營收年減13.9%

中國科技巨頭華為周四 (28 日) 表示，由於美國制裁持續打擊消費者業務，第一季營收年減 13.9%，這一結果大致符合預期。

華為公布，第一季營收為 1310 億元人民幣 (約 199 億美元)，低於去年同期的 1522 億元，當時一度占據主要收入的手機業務已經受到重擊。

儘管營收仍有兩位數的降幅，但相較 2021 年全年營收下降 28.6%，已有所改善。

華為輪值董事長胡厚崑表示，整體經營結果符合預期，消費者業務受到較大影響，ICT(資訊與通訊科技) 基礎設施業務實現穩定增長。

華為並非上市公司，但會定期發布財報。胡厚崑強調，公司將在研發上加大投入，以保持持續創新的能力，為客戶創造價值。

2019 年，美國將華為列入出口黑名單，禁止其使用源自美國的關鍵技術，造成他們難以取得晶片與採購零組件，智慧手機業務也因此遭遇重擊。

研究公司 Counterpoint Research 周四表示，華為在第一季僅占中國手機市場的 6.2%。

華為發言人表示，公司已採取措施滿足消費者對智能手機的需求，消費者現在可以更輕鬆地購買華為智能手機，包括最新的暢銷機型。

華為第一季淨利潤率下降 6.8 個百分點至 4.3%，公司表示，這一下降是由於研發支出和業務連續性投資增加，以及營收下降所造成。