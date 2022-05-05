〈能源盤後〉歐盟硬起來 擬6個月內逐步擺脫俄羅斯 原油大漲5%

在歐盟宣布逐步淘汰俄羅斯石油的提案後，原油期貨價格周三 (4 日) 大幅收高。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 5.4 美元或 5.3%，收每桶 107.81 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 5.17 美元或 4.9%，收每桶 110.14 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.8%，收每百萬 Btu 8.415 美元。

6 月交割的汽油期貨價格大漲 4.3%，收近每加侖 3.652 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 4.197 美元。

市場推動力

歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 周三提出進口俄羅斯石油的禁運提案 (海運和油管)，將於 6 個月內生效，並在年底前逐步淘汰精煉石油產品。該計畫是針對俄軍入侵烏克蘭而實施的第六套制裁措施其中一部分。

儘管德國上周放棄反對該項舉措，但交易者對於歐盟能否實現俄羅斯石油禁令仍持不同看法。

Von der Leyen 還提議，切斷俄羅斯最大的銀行 Sberbank 和另外兩家主要銀行與 SWIFT 國際銀行支付系統的連結。

Interactive Investor 投資主管 Victoria Scholar 報告提出：「歐盟進口石油約有 1/4 來自俄羅斯，其中德國是最大買家，去年進口了大約 1/3 石油，此石油。這一發展可能會給歐盟經濟帶來嚴重的阻力，尤其是德國，恐推升物價並加劇通膨背景。」

「因此，歐洲央行將密切關注市場對提前升息的預期」周三歐股承壓。

Hargreaves Lansdown 高級投資和市場分析師 Susannah Streeter 表示：「現在歐盟在石油方面已從俄羅斯半撤出，預計將聚焦其天然氣進口以及長期實施禁令的可能性上，但該政策將更棘手，因為德國仍然高度仰賴俄羅斯的供應。」

投資者也將關注 Fed 周三的決議，預期主要集中在升息 50 個基點，為 20 多年來最大升息幅度。市場目前預期 Fed 能拿捏好平衡，不會引發經濟衰退，若引發經濟衰退恐挫傷原油需求。

鑑於中國是世界上最大的能源進口國，中國新冠病例不斷上升，隨之防疫封鎖措施升級，這也一直是能源投資者的擔憂。

石油輸出國組織與其盟國 (即 OPEC+) 預計周四將核准 5 月份增產 43.2 萬桶，維持現行時間表。

供應報告

在能源資訊署 (EIA) 公布上周原油庫存意外增加後，石油期貨價格仍走高。

EIA 公布，上周 (4/29 止) 美國原油庫存增加 130 萬桶，但汽油和蒸餾油庫存大幅下降。

Kpler 美洲石油首席分析師 Matt Smith 表示：「煉油活動意外下降，加上進口強勁回彈，導致原油庫存小幅增加。美政府努力將原油推向國際市場的策略似乎發揮作用，因為戰略石油儲備 (SPR) 持續紮實釋放，導致原油出口持續強勁。」

EIA 公布，上周蒸餾油庫存下降 230 萬桶，較每年此時的 5 年均值低了 22%，而上周汽油庫存下降 220 萬桶。然而，Smith 指出，汽油和蒸餾油的隱含需求 4 周均值卻低於去年同期水準，表明物價上漲導致需求遭破壞的跡象。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存減少 230 萬桶、汽油庫存增加 20 萬桶，而蒸餾油庫存減少 120 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存下降 348 萬桶、汽油庫存下降 450 萬桶、蒸餾油庫存下降 446 萬桶。