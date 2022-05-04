〈能源盤後〉歐盟禁運俄油恐是空談 中國需求擔憂揮之不去 原油收低

鉅亨網編譯許家華 2022年5月4號6點0分

投資者權衡歐盟禁運俄羅斯原油的前景，以及中國防疫封城對需求的打擊，原油期貨價格周二 (3 日) 收低。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.76 美元或 2.6%，收每桶 102.41 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.61 美元或 2.4%，收每桶 104.97 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.4%，收每百萬 Btu 7.954 美元。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收近每加侖 3.501 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.9%，收每加侖 4.083 美元。

市場推動力

《美聯社》報導，雖然新增確診人數在低水位，但北京正籌措新醫院設施以應對病例激增，市場對北京封城的擔憂，以及上海行動長期受限，已引發市場對此全球最大石油進口國的原油需求擔憂。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 報告中表示：「隨著北京加強防疫控制，以及油輪跟踪數據顯示俄羅斯原油流動量增加，原油價格正在下跌。能源交易者不相信歐盟真的能推動俄羅斯石油禁運。」

周一原油交易在震盪中獲得提振，係因市場原本擔憂中國防疫造成的石油需求衝擊，但進一步跡象顯示，歐盟將對俄羅斯石油實施禁運，掩蓋了市場對中國需求的擔憂。

德國上周放棄反對禁運俄羅斯石油，且官員指示，德國這歐洲最大經濟體正準備採取行動，在未來幾個月找到替代能源。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示：「石油禁運可能說得簡單，但其中細節複雜，可能很難找到不引起油價飆漲又能擺脫俄羅斯石油的方法。」

「幸運的是，取暖季的高峰已經過了，但這不能解決回填俄羅斯石油流失的空洞，這意味著歐盟將持續遲滯，盼望美國頁岩油產量返回疫情爆發前的水準，以及 OPEC 趕上其產量配額，多少緩解一些短缺情形。」

