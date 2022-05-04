鉅亨美股雷達：Fed將公布利率決議 傳特斯拉將在上海建第二座廠

美股重要看點：

Fed 將公布利率決議。美今日將公布多項數據，包含 ADP 就業人數、服務業 PMI 終值等。美國 10 年期公債殖利率來到 2.958%，美股期貨週三 (4 日) 上升，道瓊期貨漲 0.36%，標普 500 期貨漲 0.39%，那斯達克 100 期貨漲 0.32%。

美國聯準會 (Fed) 將在台灣周四 (5 日) 凌晨宣布決議，華爾街預期將宣布一舉升息 50 個基點 (2 碼)，並公布如何縮減已達 9 兆美元的資產負債表。

Fed 官員近來發言日益鷹派，例如聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 就曾公開拋出今年可能出現一口氣升 3 碼的想法，經濟數據也顯示，通膨在今年大半時間可能都將居高不下，且第一季經濟萎縮。

市場正押注，聯邦基金利率到年底將比目前水準高逾 2.5 個百分點。市場也普遍預期，Fed 將宣布從 6 月開始每月縮表 950 億美元。

Mischler 金融集團執行董事 Tony Farren 說：「鮑爾將再次陷入『我們沒有預先設定的升息』的情境，他將強調，Fed 對每次會議都是開放的態度，官員們將持續討論，看看到時候的狀況如何。」

他說：「但市場會把這些解讀為鷹派的談話。如果鮑爾想要聽起來鴿派一些，就必須澆熄一次升 3 碼的可能性。在我看來，他不會為此 (一次升 3 碼) 背書，但也不會完全排除這個可能性。」

成功預言 1987 年 10 月股災而一戰成名的 Paul Tudor Jones 認為，聯準會和投資人都處於前所未見的未知領域，對於風險資產來說， 想不出比現在更糟的環境了，顯然投資人不會想持有債券和股票。Jones 建議，在如此充滿挑戰的環境中，投資人應優先考慮保全資本。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月 ADP 就業人數 (萬人)，預估 38.5，前值 45.5

美國 3 月進出口 (億美元)，預估 - 870，前值 - 891.9

美國 4 月 Markit 綜合 PMI 終值，前值 55.1

美國 4 月 Markit 服務業 PMI 終值，前值 54.7

美國 4 月 ISM 非製造業指數，預估 58.5，前值 58.3

重要個股動態：

據彭博周二（3 日）報導，蘋果將一位在福特汽車任職多年的安全與汽車工程的高層 Desi Ujkashevic 納入麾下，此舉意味著蘋果正再次加強開發電動車的力道。

根據知情人士透露，Ujkashevic 將負責蘋果的電動車計畫。儘管蘋果電動車計畫去年有幾名高層離開，但 Ujkashevic 加入，表明該公司仍繼續推動自駕汽車的發展。

蘋果將製造電動自駕車視為「下一件大事」（next big thing），這是一個可以讓蘋果銷售成長免於停滯的新產品類別，然而該計畫自約 7 年前啟動以來，經歷過多次策略調整與人員變動。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

路透周二（3 日）根據特斯拉發送給上海當地官員的信件報導，上海當局上個月幫特斯拉位在該區的工廠運進 6,000 多工人，展開必要的消毒工作，好讓工廠能在該市封鎖期間能重新開工，信中透露出特斯拉工廠對上海的重要性。特斯拉在 3 月底停工 22 天後於 4 月 19 日重新開工。

此外，特斯拉還信中提到如何近一步擴大上海廠，計劃在同一區內蓋新工廠，預估年產能達到約 45 萬輛車，其中包括 Model 3 和 Model Y，使其成為「全球最大的汽車出口中心」。根據特斯拉先前資料，上海廠在去年全年交付 48.41 萬輛車。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

AMD(AMD-US) 周二 (3 日) 美股盤後公布第一季財報，營收年增逾 7 成且首度突破 50 億美元大關，並因看好資料中心需求帶動業績成長，調升全年展望，由於 Q2 和全年營收預測雙雙優於預期，AMD 盤後股價勁揚逾 7%。週三 (4 日) 盤前上漲逾 6%。

AMD 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，EPYC 伺服器晶片營收連續 3 季翻倍成長之下，相較去年，上季每項業務都取得雙位數成長，看好現有業務與賽靈思交易案推升全年業績。

針對 PC 市場疲軟情況，蘇姿丰說，AMD 重點仍放在市場的高階、遊戲和商業領域，這些領域具備強勁成長機會，有機會繼續提升在客戶營收端的市占。