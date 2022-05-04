〈台股盤中〉航運領軍收復16600點 估量略回溫至2000億元

美股收紅激勵台股反彈，大盤今 (4) 日開高走高，在航運領航下早盤收復 16600 點關卡，高點一度衝到 16617 點，包括運輸、金融、半導體等都有資金買盤青睞，市場交投意願也回溫，預估成交量可望回升至 2000 億元。

台股今天由航運族群一枝獨秀，尤其散裝航運更是買盤青睞對象，中航 (2612-TW) 早盤攻上漲停，暫收在 57.5 元，中櫃 (2613-TW)、榮運 (2607-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、志信 (2611-TW)、新興 (2605-TW) 股價也相對強勁，盤中都有 4% 以上漲幅。

半導體族群中的富鼎 (8261-TW) 盤中攻上漲停，晶相光 (3530-TW)、新唐 (4919-TW)、晶心科 (6533-TW) 也分別有 5%~6% 的漲幅，誠創 (3536-TW)、虹揚 - KY(6573-TW) 也有 3% 以上漲幅。

網通與生技則相對疲弱，網通族群中的友訊 (2332-TW) 盤中重挫逾 5%，華冠 (8101-TW)、亞太電 (3682-TW) 盤中下跌逾 3%，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 也有 2% 的跌幅。

生技族群中亞諾法 (4133-TW) 與雃博 (4106-TW) 盤中雙雙跌停，寶齡富錦 (1760-TW)、ABC-KY(6598-TW) 股價也同步轉弱。

整體而言，大盤目前反彈力道相對有限，加上市場升息態勢確立，資金尚未明顯回流股市，尤其支撐大盤主力的電子股目前交易量仍偏低，預估大盤反彈幅度不大，留意短線漲多個股可能有拉回風險。