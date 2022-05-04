〈台股盤前〉市場觀望氣氛濃 反覆低量整理並築底已難避免

美國聯準會 (Fed) 召開利率會議前夕，台股、美股投資人都呈現觀望，同時，外資持續匯出約 3 億美元，新台幣匯率終場貶值 5 分，收 29.53 元，市場專家指出，台股昨日成交值 1808 億元，指數下跌 93.28 點或 0.56%，雖仍站在 5 日之上，但台股反覆低量整理並築底已難避免。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，4 月營收將陸續公布，而電子股在 4 月昆山、蘇州、上海防疫封城影響之下，恐難有亮麗業績表現，而台股市場觀望且成交值偏低都是壞球，唯一的好球是市場融資逐步減肥；投資人在刻對於投資資金的管控更顯重要。

就今晨收盤的美國股市數據部分，四大指數全收小漲，收盤美股道瓊指數上漲 67.29 點，或 0.2%，收 33,128.79 點。那斯達克指數上漲 27.74 點，或 0.22%，收 12,563.76 點。標普 500 指數上漲 20.1 點，或 0.48%，收 4,175.48 點。費城半導體指數上漲 22.7 點，或 0.75%，收 3,044.9 點。

而台積電 (2330-TW)ADR 收盤下跌 0.13 美元或 0.14%，收盤報 93.63 美元。

在市場重要訊息部分，長榮 (2603-TW) 在全球貨櫃輪市場排名再衝高，根據最新統計資料，長榮海運現有運力 TEU（20 呎櫃）總數字已贏過日本最大的貨櫃輪航商 ONE，在全球排名擠進第六名。而長榮的股價昨日也超越萬海 (2615-TW)。長榮昨日股價收 146.5 元，長榮正式成為航運股的股王。

此外，欣陸投控 (3703-TW)2022 年第一季季營收突破 100 億元，創新高，欣陸 3 日公布首季稅後純益為 12.39 億元，也改寫歷史，每股純益達 1.5 元，欣陸主管表示，截至 2022 年第一季底，營建工程事業的工程存量為 695 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 4.1 倍。

欣陸投控 2022 年第一季營收 100.23 億元年增 57.8%，毛利率為 18.64%，季增 2.56 個百分點，年增 3 個百分點，稅後純益為 12.39 億元，創新高，季增 48.38%，年增 1.58 倍，每股純益 1.5 元。

而根據公開資訊觀測站最新統計，截至今年 3 月底，蔡明介持有的聯發科 (2454-TW) 股票從去年同期的 4 萬 1342 餘張增加到 4 萬 1468 餘張，一年間增加約 126 張持股。同時間內，蔡力行持有自家股票則由 397 張增至 543 張，增持約 146 張。