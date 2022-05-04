航運股帶頭衝 台股量縮追價無力漲66點收16565點

市場靜待 Fed 貨幣政策會議結論，美股周二全面收漲，台股今 (4) 日由航運股領漲，電子、金融也回神，激勵大盤一度漲逾百點，站上 16600 點，但成交量能始終無法放大，多頭無力追價，加權指數終場上漲 66.93 點或 0.41%，收在 16565.83 點，成交值 1923.55 億元。

櫃買指數開高走低，終場驚險收平盤 195.17 點，成交值 562.93 億元。上市櫃成交值合計 2,486.48 億元。

觀察主要電子股表現，聯電尾盤拉高，漲逾 2%，收在全場最高 48.3 元，聯發科、鴻海、廣達等權值股上漲超過 1%，台積電最高來到 537 元，但尾盤漲幅收斂，以 534 元作收；金融股方面，由富邦金、國泰金雙雄領漲，但玉山金、上海商銀等賣壓仍偏重。

航運股今天獲得資金追捧，中航、中櫃、捷迅均亮燈漲停，貨櫃三雄方面，長榮終場漲逾 3%，陽明、萬海也有 1-2% 的漲幅，散裝航運族群受惠運價走揚，慧洋 - KY 大漲逾 6%，四維航、新興、台航等上漲 2%。上市運輸類股指數今天上漲約 2.6%，為盤面最強勢族群。

雖然中國河南鄭州今起封城一周，但航空港區繼續實施現有防控措施，富士康可封閉生產、不受影響，加上市場傳出蘋果 Apple Car 可望委由鴻海代工，激勵鴻家軍股價表現，鴻海 (2317-TW) 一度漲近 2%，終場收 104 元，正達強勢亮燈漲停，乙盛 - KY、廣宇、建漢、鴻準、台揚等漲勢也不俗。

泰博昨天發布第一季財報，每股純益 6.69 元，優於市場預期，但近來快篩試劑價格高昂引發爭議，朝野立委呼籲再降價，使得相關檢測族群今天股價應聲跳水，泰博、亞諾法亮燈跌停，寶齡富錦、ABC-KY 重挫 8-9%，其他生技股如雃博、優盛、高端疫苗、合世等跌勢都相當重。