電金無力台股量縮走跌 法人：市場反應過度

歷經美股兩個交易日大震盪，台股今 (3) 日並未出現恐慌性大跌，但欠缺電金族群撐盤，加上市場觀望氛圍籠罩，終場量縮走跌，但法人認為，台股量縮震盪主要與信心面不足有關，從經濟數據來看，已有反應過度的跡象。

PGIM 保德信科技島基金經理人葉獻文指出，聯準會的鷹派態度，加上俄烏戰爭使市場對於未來經濟展望開始產生疑慮，近期美股走跌引發全球股市大幅震盪。

至於台股，受中國疫情封城變數，導致第 2 季產業供需快速調整，加上本土疫情快速升溫，讓台股投資信心受到影響，不過檢視經濟數據與各市場今年來的回檔幅度，似有過度反應的狀況。

葉獻文表示，事實上，隨著智慧家庭、物流、製造等新興科技應用趨勢浪潮持續推升高速傳輸需求，不同於現今使用兩個頻段的 Wi-Fi5，Wi-Fi6、6E 將透過更寬的頻道，提升輸送量與安全性。

另外，雲端服務、元宇宙題材與 AR、VR 裝戴設備高速發展，市場研究機構預期 Wi-Fi6、6E 可望於今年達到近 6 成市佔且成為市場主流技術，預期網通與相關零組件企業獲利力將獲得有力支撐。

關於台股走勢，葉獻文分析，目前市場靜待聯準會會議結果，而台股第一季財報將陸續公布，若財報數據報喜，有望提振近期較為疲弱的投資信心，但仍宜留意高通膨之下的終端需求變化。