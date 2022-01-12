塞港緩解時間比預期久 馬士基估貨物延遲恐將持續

貨櫃海運公司馬士基（Maersk）集團周二（11 日）警告其客戶，由於緩解塞港所需時間比先前預期的還要長，公司在全球運輸貨物方面仍面臨挑戰。

馬士基公布的一份諮詢報告表示，不幸的是，2022 年並未如預期的那樣開始，疫情仍然在蔓延，新的疫情將限制貨櫃運輸能力，預估會持續一段時間。

在消費者支出非常高的時期，疫情導致貨櫃船短缺與塞港問題，數百艘貨櫃船閒置在港口外等待卸貨。馬士基稱，貨櫃船卸貨或取貨的最長等待時間是在美國西岸港口，目前洛杉磯長灘港的等待時間在 38 至 45 天之間。

不過馬士基指出，近期北歐的情況有所緩解，比利時的安特衛普（Antwerp）港預估將本周的等待時間從上周的 10 天減少到大約 2 天。

此外，根據海運諮詢機構 Alphaliner 上周公布的最新資料，以運輸量能計算，總部在瑞士日內瓦的地中海航運公司（Mediterrranean Shipping Co.,MSC）擠下馬士基成世界第一貨櫃海運公司。

不過若以自家擁有的船隊運輸量能計算，馬士基還是最大。因為 MSC 的船隊中，65% 的量能來自承租的船，而馬士基這個比率只有 42%。

馬士基在 1975 年首先進入貨櫃貿易市場，幾十年來都是貨櫃海運界的冠軍。做為先驅，馬士基所造的貨櫃船經常大到破紀錄。最近還投資可以碳中和的甲醇動力來源的船隻。