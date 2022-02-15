赴香港上市前 滴滴傳裁員兩成以縮減開支

多家媒體報導，中國線上叫車龍頭滴滴 (DIDI-US) 計畫在月底前裁員兩成，人數約 2000 人。據報導，這次裁員幾乎波及所有部門，僅自動駕駛、國際化部門未受影響。

大陸媒體報導稱，這波裁員潮從農曆新年前就開始，計畫尚未最終確定，仍可能有變。知情人士表示，公司大部分核心業務都將受到裁員的影響，裁員旨在減少香港上市前的開支。

去年滴滴出行不顧中國官方反對，執意赴美上市，隨後遭到重點監管，其股價較發行價已經下跌了近 70%。這迫使公司發布聲明，表示已著手從美國下市，準備改在香港上市。

一些知情人士說，公司已經收縮對社區團購等一度炙手可熱業務的投資。核心的線上叫車業務，則可能裁員多達 15%，但司機不會受到影響。

軟銀集團和騰訊是滴滴主要股東，在去年公司遭到重點監管後，滴滴 9 月份季度的營收萎縮，出現 47 億美元的虧損。

業內人士表示，目前滴滴 app 仍未恢復上架，滴滴出行的用戶、收入都嚴重流失，在中國線上叫車的市占，也由近 9 成下降至約 7 成。

Bernstein 以 Cherry Leung 為首的分析師周一在報告中寫道，市場已經消化了政府的調查可能導致 100 億元人民幣 (16 億美元) 的罰款，預計「監管風暴已基本結束」。