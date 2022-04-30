美股急瀉近千點 在美中概股卻逆勢大漲 什麼情況？

美股周五（29 日）收盤急瀉近千點，在美中概股卻逆勢大漲逾 4%，原因是中共政治局提出明確要求，指示政府官員「疫情要防住，經濟要穩住」。

那斯達克中國金龍指數周五收盤勁漲 4.46%，阿里巴巴 (BABA-US) 與京東 (JD-US) 股價勁揚逾 6%，微博 (WB-US) 急漲逾 8%，拼多多 (PDD-US) 的漲幅更超過 13%。相較下，美股道瓊指數收盤重摔 2.77% 至 939.18 點，標普 500 指數也大跌 3.63%。

不光在美中概股，A 股上證指數周五收盤也驟漲 2.41%，收復 3,000 點大關，香港恒生指數的漲幅更超過 4%，收復 21,000 點關口。

A 股、港股及在美中概股之所以「漲聲響起」，原因是中共總書記習近平周五主持中共中央政治局會議，分析第 1 季經濟形勢，並部署下一步經濟工作。

習近平指示，「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」，要增強宏觀政策調節力道，最大限度減少疫情對經濟、社會發展的影響，以實現全年經濟社會發展預期目標，讓經濟在合理區間運行。

習近平表示，要及時回應市場關切，穩步推動股票發行註冊制改革，積極引入長期投資人，促進資本市場平穩運作；要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項改革，推動常態化監管。

南開大學金融發展研究院院長田利輝說，中央政治局此次發聲，對資本市場平穩運行意義重大，釋出關鍵利多消息，也釋出中國資本市場長期看漲的信號。

國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤則認為，本次會議充分釋出「穩資本市場」的信號，近來中國股市大幅走低，這主要是投資人預期偏弱和信心低落，一定程度脫離經濟基本面，未來北京將致力於不斷引入長期資金，提升上市公司品質，推動監管轉型，以提振市場信心。