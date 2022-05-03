〈焦點股〉台股航海王換人當 長榮股價超車萬海

台股今 (3) 日震盪走低，貨櫃三雄互有漲跌，長榮 (2603-TW) 力守平盤之上，最高來到 146.5 元，股價成功超車萬海 (2615-TW)，成為台股最新航海王。

貨櫃航商今天上演股價爭霸戰，萬海向來為三雄中股價最高，但 29 日與長榮差距縮小至 1 元，引發市場關注，今天開盤後，萬海一度跌近 3%，下探 142 元，反觀長榮則在平盤之上遊走，最高來到 146.5 元，股價成功超車萬海，奪下台股航海王寶座。

貨櫃三雄第一季財報尚未出爐，不過，市場普遍看好首季獲利表現，長榮今年第一季營收 1708.16 億元，年增 89.9%；陽明 (2609-TW) 第一季營收 1067.04 億元，年增 71.32%；萬海第一季營收 805.02 億元，年增 108.47%。

上海 4 月封控嚴重打擊港口貨運物流，不過，官方已宣布將正式建立全市企業復工、復市「白名單」，全力支持對長三角、全中國產業鏈供應鏈影響較大的大型產業鏈企業群，率先復工復產，市場看好 5 月貨櫃輪運價反彈空間。

上海航交所上周公布最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數)，呈現連 15 跌，來到 4177.3 點，較上周再跌 18.68 點，續創去年 7 月下旬以來低點。不過，貨攬業者仍看好，一旦中國陸續解封、廠商逐步復工，約半個月到 1 個月供應鏈將回到過去正常水準，屆時有利海、空運需求快速復甦。