外資點名鴻海等11家亞洲企業 成Apple Car委外代工潛在受惠者

美系外資出具報告，看好蘋果 (AAPL-US) 將全力衝刺電動車布局，並透過委外代工，最快在 2025 年推出自駕車，鴻海 (2317-TW) 等 11 家亞洲廠商將成為 Apple Car 的龐大商機潛在受惠者。

美系外資認為，蘋果發展電動車將有兩種情境；情境一，蘋果全力投入並委外代工生產電動車，至 2025 年，可望推升營收平均年增 10-15%、EBITDA 成長 5-11%；情境二則是強化 Apple CarPlay 生態系統上的發展，貢獻營收增 2%、每股純益增 1-2%。

外資分析，蘋果通過外包生產，將發揮較大的效益，雖然汽車與智慧手機製造不同，生產前置作業、交期較長，蘋果真正進入市場估要到 2023 年後，但蘋果擅長委外代工生產大量產品，可望快速達到年產 100 萬輛 Apple Car 的目標。

而配合大量生產，美系外資也點出供應鏈所需四大條件，包含生產基地可能優先選擇美國或墨西哥，而非中國；得具備電池、面板與半導體供應鏈體系；擁有電動車平台，且具量產經濟規模；蘋果能保有 IP 設計與自主能力。

若以上述條件篩選，美系外資認為，亞洲供應鏈有約 11 家企業符合條件，除了鴻海外，還有南韓的現代汽車、起亞汽車、LGE；日本的 Panasonic、Nidec、Murata、TDK、太陽誘電、Mabuchi Motor；以及中國的寧德時代。