Google向歐洲法院喊話駁回16億美元反壟斷罰款

Google 周一（2 日）向歐洲第二高等法院喊話駁回 14.9 億歐元（合 16 億美元）的罰款，該罰款起因是 Google 在 3 年前被歐盟反壟斷機構認定在線上搜尋廣告領域阻礙競爭對手而遭罰。

Google 將在周一開始為期 3 天的聽證會上陳述案情。Google 在法庭文件中表示，歐盟競爭執法機構對公司的主導地位評估，以及歐盟執委認定在搜尋廣告方面違反反壟斷法的裁決都是錯誤的。此外，Google 也對歐盟執委指出濫用排他性、優先顯示結果與最低 Google 廣告條款的說法提出異議。

歐盟執委會在 2019 年的裁決中表示，Google 濫用其主導地位，禁止網站使用自家廣告播放平台 AdSense 以外的廣告投放服務，並指出 Google 是在 2006 年至 2016 年間做出這些觸犯壟斷法的行為。

據報導，全球最大網路搜尋巨擘 Google 已遭歐盟處以總計 82.5 億歐元的反壟斷罰款，上述案件便是其中之一。

此外，Google 先前在 2017 年時因濫用搜尋優勢排擠比價購物競爭網站，而遭歐盟執委重罰 24.4 億歐元，去年上訴失敗，歐盟法院仍維持裁罰。

截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 美股開盤前股價略跌 0.39%，每股暫報 2,273.37 美元。

