熱情降溫 比特幣Google搜索量跌至2020年以來新低

據報導，近期比特幣 (BTC) 價格徘徊在 4 萬美元附近，散戶投資人的興趣正在下降。Google 搜尋引擎數據顯示，「比特幣」的搜索量已降至 2020 年底以來的新低。

報導指出，通常 Google 搜索引擎上的查詢數量代表著散戶投資者對特定資產的興趣，一旦出現了重大行情，這項數據往往會大規模上升。舉例而言，2017 年比特幣飆升至約 2 萬美元歷史新高價格時，「比特幣」這個詞的搜尋量一度飆升。

但是，隨著資產進入長達一年的熊市，搜索量一直維持在低點。根據 Google 趨勢提供的數據顯示，「比特幣」搜索量已經降至 2020 年 12 月以來的新低。

近期以來，有愈來愈多的跡象表明，投資者對比特幣和加密貨幣的前景感到擔憂。億萬富翁投資人 Leon Cooperman 曾表示，他會非常小心比特幣，因為他認為這沒有多大意義。他表示，如果對這個世界感到緊張，黃金將是較比特幣更好的保值資產。

黃金礦產公司 Evolution Mining 執行主席 Jake Klein 也表示，比特幣的劇烈波動最終將促使比特幣的投資者回歸到黃金。他表示，在比特幣能夠證明像是黃金一樣在過去 70 年中為投資者提供的那種「長壽和安全」的投資之前，還有很長的路要走。加密貨幣如今運行的是大量的投機資金。

Invesco 策略師 Paul Jackson 先前表示，隨著加密貨幣泡沫破裂，比特幣今年可能跌破 30,000 美元，他相信至少有 30% 的機率會發生。