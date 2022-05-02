鉅亨美股雷達： 關注Fed利率決議 歐盟向蘋果提反壟斷指控

美股重要看點：

本週聯準會 (Fed) 在內有多國央行將公布最新利率決策。美今日將公布製造業 PMI 數據。今日是五一勞動節，多個市場休市，其中包括中國、台灣、新加坡、英國等。美國 10 年期公債殖利率來到 2.916%，美股期貨週一 (2 日) 上揚，道瓊期貨漲 0.40%，標普 500 期貨漲 0.35%，那斯達克 100 期貨漲 0.49%。

Fed 將在台北時間週四 (5 日) 凌晨 2 時公布 5 月利率決議，市場預期 Fed 將於本次會議升息兩碼 (50 個基點)，將利率調升至 0.75%-1% 區間，並開始縮減資產負債表。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具預計，Fed 升息 50 個基點的機率為 99.8%，隨後在 6 月會議上升息 75 個基點的機率為 95.6%。

上周五 (29 日) 公布的高通膨報告凸顯出艱難的宏觀環境。Fed 的首選通膨指標核心個人消費支出 (PCE) 物價指數較一年前上漲 5.2%。

市場預期，週一 (2 日) 公布的 4 月 ISM 製造業指數將自上月的 57.1 升至 57.7，工廠活動可望小幅反彈，週五 (6 日) 公布的 4 月非農新增就業人數估自上月的 43.1 萬下滑至 39 萬人，失業率料維持在 3.6％不變。

John Hancock Investments 資本市場研究負責人 Emily Roland 表示，市場正擺脫水漲船高的時期，不再有超寬鬆的聯準會政策，不再有財政刺激和投機冒險，現在開始看到科技公司的基本面實際上是什麼樣的，一些贏家和輸家之間存在巨大差異。

Research Affiliates 首席執行長 Chris Brightman 認為，鑒於聯準會才剛在 3 月啟動升息循環，未來還會出現更多壓力，經濟衰退即將來臨，流動性正在離開市場，無論現在美股主指落在哪個低點，請記住，聯準會實際上才剛開始，這對華爾街來說都是一個艱難的環境。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月 Markit 製造業 PMI，預估 59.7，前值 59.7

美國 3 月營建支出月率 (%)，預估 0.8，前值 0.5

美國 4 月 ISM 製造業指數，預估 57.7，前值 57.1

重要個股動態：

歐盟反壟斷機構周一（2 日）指控蘋果限制競爭對手使用其 NFC 晶片技術，此舉可能導致蘋果面臨巨額罰款，並迫使其向競爭對手開放移動支付系統。

歐盟執委表示，已向蘋果發送一份「異議聲明」（Statement of Objections），詳細說明該公司如何在濫用其在 iOS 系統行動錢包市場的主導地位。

歐盟主管市場競爭執委 Margrethe Vestager 表示，蘋果限制第三方在獲取蘋果設備上開發競爭對手行動錢包解決方面所需的關鍵技術，且在異議聲明中初步發現，蘋果可能限制競爭，從而獨厚自家的 Apple Pay。