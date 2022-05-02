晶片短缺持續 多家全球大型科技、汽車企業被迫削減今年營收目標

據報導，隨著晶片和其他原材料持續短缺，正迫使一些全球一些大型科技和汽車企業縮減今年的營收目標。

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克警告，公司不能倖免於供應鏈挑戰，並指出 iPad 業務在最近一季存在「非常嚴重的供應限制」。蘋果財務長 Luca Maestri 也表示，本季需要克服幾個挑戰，包括疫情相關的供應限制，可能會導致 40 億至 80 億美元的銷售額虧損。

諾基亞 (Nokia) 執行長 Pekka Lundmark 表示，如果不是供應鏈問題，該公司在上一季的營收增長速度會更快。雖然目前情況已經穩定，但是仍然相當緊張。

賓士母公司戴姆勒 (Daimler) 執行長 Ola Källenius 表示，持續的供應短缺，特別是在半導體晶片方面，是當前商業環境中的主要挑戰之一。Källenius 也補充表示，中國是戴姆勒最大的市場之一，但是近期嚴格的防疫封鎖措施可能會衝擊全球供應鏈。

Volvo 汽車執行長 Jim Rowan 指出，公司如今沒有足夠的特定晶片組，將會在第二季受到晶片短缺問題的影響，但表示該公司已經確保供應，將有助於今年下半年的供貨。

由於晶片短缺，許多汽車製造商開始也不得不刪減部分汽車內裝配備和選項，像是犧牲無線充電、收音機和燃油管理模組等。電動車巨頭特斯拉也在晶片短缺的情況下，開始出售沒有 USB 接口的電動車。

IHS Markit 的報告曾預估，車用晶片短缺可能會在今年第一季影響 67.2 萬輛輕型汽車的生產，警告供應中斷可能延續到第三季。