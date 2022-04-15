晶片短缺何時解？ 近6成業者認為最快2023年

晶片短缺何時解？根據 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所發布的《2022 全球半導體產業大調查》，56% 的領導者認為晶片短缺要等到 2023 年才能結束，而 42% 認為晶片短缺會在 2022 年底結束。

不過，美國的半導體產業相對保守，報告指出，美國半導體產業 65% 的高階主管偏向保守，認為供需失衡將延續至 2023 年。

KPMG 安侯建業今 (15) 日發布 2022 全球半導體產業大調查》，探討 2022 年全球半導體產業，在營運與財務面的期望、應用與產品上的擴展、關鍵產業議題與企業重點策略等。

根據調查報告顯示，半導體產業高階主管的首要營運策略仍是人才發展與留任，多數受訪者擔心科技業巨頭會將人才帶走，約 19% 的受訪者將非傳統晶片開發商視為嚴重的競爭威脅。

報告指出，近幾年來，本業非半導體產業的公司也開始研發自己的晶片，讓本就人才短缺的半導體產業面臨更大的衝擊，約有 88% 的半導體企業預期於未來一年全球勞動力數量將大增，因此人才發展與留任策略就非常重要。

報告中提到，全球產業專業人士最關心的地緣政治因素依序是，台灣在全球半導體產業供應鏈的重要地位、晶片技術與智慧財產權的國有化，以及關稅與不斷更新的貿易協定等議題。人才短缺的議題不單影響半導體產業，若持續短缺，半導體產業也可能轉向其他科技業爭奪人才。

調查報告也發現，儘管全球半導體產業正面臨供應鏈挑戰，但產業領導者對財務與營運的信心指數仍創下歷史新高，高達 95% 的領導者，預期未來一年企業營收將增長，並有超過三分之一 (34%) 預期其營收漲幅將超過 20%。

調查指出，近 9 成的產業領導者認為其全球勞動力將在 2022 年增長，預測增長的領導者比例比去年增加近 40%。

KPMG 全球半導體產業負責人 Lincoln Clark 表示，在供應鏈與人才的不利因素下，預計 2022 半導體產業仍將創造超過 6,000 億美元的歷史新高營收，隨著經濟壓力減弱，未來幾年對產業成長的信心可能會持續增強。