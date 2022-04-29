晶片短缺問題持續 福特Flat Rock廠下週停工

全球晶片短缺問題持續，對汽車業帶來嚴重衝擊。福特汽車 (F-US) 週四 (28 日) 表示，由於半導體晶片短缺，旗下位在密西根州 Flat Rock 組裝廠下週將暫停生產。

過去一年，福特等汽車製造商持續努力應對全球半導體晶片短缺問題，零組件短缺衝擊工廠營運甚至被迫暫時關廠，新車庫存水位也見底。

福特表示，目前已生產約 53,000 輛汽車，但都尚未發貨，因為晶片短缺，仍在等待最後的零組件。Flat Rock 組裝廠主要負責生產福特野馬 (Ford Mustang) 跑車。

根據福特先前公布的數據，第一季在美國新車銷量下滑 17% 至 43.2 萬輛。按銷售類型劃分，第一季卡車銷量下滑 23%，汽車銷量下滑 49%，而 SUV 銷量下滑 5.1%。

福特表示，正與供應商密切合作，以解決全球半導體晶片短缺帶來的潛在生產限制，並努力安排關鍵車型生產線進行生產，充分利用我們的半導體資源。

由於晶片短缺，許多汽車製造商不得不刪減部分汽車內裝配備和選項，像是犧牲無線充電、收音機和燃油管理模組等。福特上月也宣布，將開始在美國地區開始銷售缺乏後座空調控制晶片的 Explorer SUV 車款，以因應全球晶片短缺問題。

IHS Markit 的報告預估，車用晶片短缺可能會在今年第一季影響 67.2 萬輛輕型汽車的生產，警告供應中斷可能延續到第三季。