〈美股早盤〉亞馬遜領跌 科技股不振 美股主要指數下挫

投資人面臨一系列不利因素，科技股前景不佳進一步打擊情緒。美股周五 (29 日) 早盤主要指數偏弱。道瓊工業指數下跌 0.28%，標普 500 指數下跌 0.92%，那斯達克指數下跌 1.2%，費半下跌 1.4%。

亞馬遜 (AMZN-US) 等主要科技股周四盤後公布財報，對第二季展望不如人意，打擊了他們的股價表現，亞馬遜開盤後重挫 10% 領跌美股科技股。

除了企業財報之外，投資者仍擔心全球成長放緩、通膨上升、中國因新冠疫情實施嚴格封鎖，以及美國聯準會收緊貨幣政策，這些發展均不利股市走強。

美國商務部周四發布數據，美國第 1 季 GDP 意外年減 1.4%，遠不及分析師預期的 1% 成長。儘管數據因貿易逆差擴大和庫存成長放緩有所誤導，消費者和企業需求仍然強勁，但仍存在經濟衰退的疑慮。

市場仍糾結於聯準會升息的幅度，基本預計下周將升息 50 個基點，並未因本周數據而有太多變化。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數下跌 94.37 點 0.28%，暫報 33822.02 點

那斯達克下跌 155 點或 1.21%，暫報 12716.02 點

標普 500 下跌 39.4 點或 0.92%，暫報 4248.07 點

費半下跌 43 點或 1.4%，暫報 3013.2 點

台積電 ADR 下跌 1.23% 至每股 94.05 美元

十年期美債殖利率升 7 個基點至 2.89%

紐約輕原油上漲 1.15%，至每桶 106.57 美元

布蘭特原油上漲 1.79%，至每桶 109.52 美元

黃金上漲 1.2%，至每盎司 1913.7 美元

美元指數下跌 0.42%，至 103.24

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.22%，報 164.0 美元

蘋果周四盤後公布 2022 會計年度第 2 季財報，在 iPhone 和數位服務強勁需求的帶動下，營收創歷年同期新高，並宣布庫藏股和加發股利計畫。但高層警告，防疫封鎖衍生的供應鏈瓶頸可能使本季 (第 3 季) 營收減損多達 80 億美元。

蘋果表示，近幾周影響中國的防疫封鎖措施，影響一些關鍵裝置出貨。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 10.75%，報 2580.91 美元

亞馬遜周四公布 2022 會計年度第一季獲利遜於預期，且第二季營收預期也低於分析師預估。

第一季亞馬遜營收僅年增 7%，較去年同期年率成長 44% 的表現大幅縮水，創下自 2001 年網路泡沫化以來最低的單季營收成長年率，已連續兩季年率成長幅度僅個位數百分比。

Robinhood (HOOD-US) 下跌 2.67%，報 9.82 美元

Robinhood 第 1 季虧損超出預期，營收萎縮，顯示出一年前令華爾街著迷的散戶交易熱潮可能已經失​​去動力。

CEO 特內夫 (Vlad Tenev) 在與投資人和分析師的電話會議上表示：「我們的大客戶仍保持活躍，但餘額較低的客戶下降更為明顯。」「由於股市的不確定性，我們的客戶對其投資組合變得更加謹慎。」

每日關鍵經濟數據：

美國 3 月 PCE 物價指數年增 6.6%，預期 6.7%，前值 6.4%

美國 3 月核心 PCE 物價指數年增 5.2%，預期 5.3%，前值 5.3%

美國 3 月 PCE 物價指數月增 0.9%，預期 0.9%，前值 0.5%

美國 3 月核心 PCE 物價指數月增 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 3 月個人消費支出月增 1.1%，預期 0.6%，前值 0.6%

華爾街分析：

Marketfield Asset Management 主席 Michael Shaoul 認為，當前的市場表現有可能從漫長而痛苦的「修正」，轉變得更令人不安，相較於 2020 年 3 月急跌後很快急漲，目前看來下跌時間可能更長，成為「爬行熊市」。

Schwab 金融研究中心交易和衍生品主管 Randy Frederick 指出，股市下跌的事實已經表明需求正在放緩，未來進一步升息，也將減緩需求。雖然借貸成本變高，那些需要借貸的公司將繼續陷於掙扎。