法國第一季GDP意外停滯 家庭消費因高通膨轉為下跌

周五 (29 日) 公布的官方數據顯示，法國第一季經濟增長出人意料地停滯不前，主因是烏克蘭戰爭與通膨壓力急增，抑制了經濟活動，消費急劇下降，而投資成長放緩。

INSEE 官方統計機構表示，初步數據顯示 1-3 月 GDP 為零增長，低於經濟學家預期的 0.3%，第 4 季的 GDP 則由 0.7% 上修為 0.8%。

INSEE 表示，由於國內需求疲軟，經濟停滯不前。

作為法國經濟增長的傳統驅動力，家庭消費由前一季的增長 0.6%，轉為下降 1.3%，主要是旅館和餐飲服務以及服裝和紡織品的支出急劇下降，原因是對能源價格飆升和烏克蘭戰爭的擔憂，導致消費者信心減弱。

此外，固定資本形成總額增長從 0.3% 放緩至 0.2%。扣除庫存變化後的內需，對 GDP 增長的貢獻為 -0.6 個百分點，前一季為 +0.5 個百分點。出口增長從 3.5% 放緩至 1.5%。

諮詢公司凱投宏觀資深歐洲經濟學家 Jessica Hinds 表示，儘管政府採取措施，使家庭免受能源價格上漲最嚴重的衝擊，但廣泛的通膨揚升，仍將對實際收入和支出造成影響。

她指出，法國經濟受烏克蘭局勢的影響程度，低於德國在內的多數歐洲國家。