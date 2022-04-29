女股神再賣特斯拉持股 套現約880萬美元

據報導，「女股神」伍德 (Cathie Wood) 領導的方舟 (Ark) 投資管理公司，週四 (28 日) 賣出特斯拉 (TSLA-US) 10035 股股票，價值約 880 萬美元。

幾天前，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 達成推特 (TWTR-US) 收購之日時，方舟才剛賣出 8295 股特斯拉股票，估計價值 828 萬美元。

特斯拉股價過去一個月中暴跌 20%，週四收跌 0.45% 至 877.5 美元，今年迄今已下跌約 27%。

方舟主要透過 3 檔 ETF 持有特斯拉股票，分別是方舟創新 ETF(ARKK-US)、方舟自主技術與機器人 ETF (ARKQ-US) 和方舟下一代網路 ETF(ARKW-US)。截至週四交易前，這三檔 ETF 共持有特斯拉 131 萬股股票，價值約 11.5 億美元。

本月初伍德上調了特斯拉的 5 年目標價，預計 2026 年股價將達到 4600 美元。她去年預測，特斯拉股價到 2025 年將達到 3000 美元。

本週早些時候，在馬斯克拒絕透露收購推特 (TWTR-US) 的資金來源後，特斯拉股票便成為投機者的目標。華爾街分析師和投資人猜測，馬斯克可能藉由出售部分持股，為他個人擔保的 210 億美元股權貸款提供資金。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，在同意以 440 億美元價格收購推特 (TWTR-US) 的兩天後，馬斯克共賣出價值約 40 億美元的特斯拉股票，馬斯克隨後推文表示，沒有進一步賣股的打算。