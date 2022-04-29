封城重創建築活動 中國今年挖土機需求恐低於疫情爆發前水準　

Caterpillar (CAT-US) 周四 (28 日) 警告，由於中國實施封城以對抗新冠疫情，衝擊該國建築活動，今年中國的挖土機需求恐低於疫情爆發前的水準。

中國是 Caterpillar 最大市場之一，周四公布第一季營收獲利均高於預期，但分析師對該公司本季的利潤預期感到失望，周四交易時間一度下跌 3%，最終收低 0.7% 至 每股 210 美元，但盤後續跌逾 1% 。

Caterpillar 執行長 Jim Umpleby 在財報後電話會議上表示：「中國 10 噸及以上挖掘機市場在 2020 年和 2021 年非常強勁，但我們現在預期，今年該市場需求會略低於 2019 年的水準。」

在清零防疫政策下，中國第一季的封城和停工損害奇異 (GE-US) 和 3M (MMM-US) 等營收，也打擊總營收 5% 至 10% 來自中國市場的 Caterpillar。

Edward Jones 分析師 Matt Arnold 表示：「封城恐令 Caterpillar 第二季中國市場業績承壓。」

然而，Caterpillar 可從其他市場的需求復甦受益。受價格上漲以及採礦和建築活動增加的推動，除了亞太地區外，Caterpillar 在其他地區的銷售額均有所增長。

Caterpillar 財務長 Andrew Bonfield 表示：「採礦活動將繼續增加。」

第一季營業成本總額增加 16.5% 至 117.3 億美元。

該公司靠漲價來應對供應鏈挑戰和投入成本上升，並持續預期漲價的程度可以抵消製造成本的上升。

第一季財報關鍵數據 vs 分析師預期