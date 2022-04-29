複委託投資熱 國泰證看美股ETF具四大投資優勢

美國科技股近來陷入大幅度修正，費城半導體指數和那斯達克指數 4 月跌幅多達 10% 上下，不過，也開始吸引有意逢低承接的投資人關注，國泰證券今 (29) 日指出，若投資人想藉回檔之際參與美股，可透過美股 ETF 布局，美股 ETF 具備 4 項優勢，包括多樣化與汰弱留強、交易方便與成本低廉、可分散投資，以及流動性疑慮低等。

近年來，國人積極前進海外投資，推升國內券商複委託業務交易金額持續攀高，去年交易額達 4.3 兆元，年增 13%，連年金額創新高，其中，美國市場去年交易金額 3.3 兆元，占整體複委託業務比重達 77%。

國泰證說明，台股與美股高度連結，且國內投資人雖對美股並不陌生，但直接投資仍舊存在著匯兌、語言不同等因素，仍有一定程度的痛點，建議投資人從美股 ETF 參與長期美國市場成長潛力。

國泰證進一步指出，美股 ETF 投資具有 4 大優勢，第一，具備多樣化與汰弱留強的特性，投資人可針對自身喜好的投資領域挑選，並可省去大量的選股研究時間。

第二，ETF 交易方式和規則與股票完全相同，尤其管理策略是追蹤指數報酬，可大幅節省研究分析的費用，且投資策略不像主動式管理基金需要頻繁進出，交易成本自然降低許多。

第三，ETF 採取被動式投資組合管理，較不易受個別公司影響績效，有助降低個股所帶來的風險。

第四，美股三大交易所 NYSE、NASDAQ 及 AMEX 匯聚全球投資者目光，流動疑慮相對低。

美股 ETF 類別涵蓋指數型 ETF，可直接追蹤美股四大指數、單一國家指數或區域型，有依產業別進行布局的 ETF，適合投資人規劃出符合自身投資屬性和目標的投資計畫。

據券商公會最新統計，今年第一季國人透過券商進行複委託交易金額達 1.01 兆元，其中，國泰證券累計交易金額 2296 億元，市占率約 22.6%，穩居市場龍頭。