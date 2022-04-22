國泰金融創新第二期PoC完成率8成創高 今年聚焦AI三應用

國泰金控 (2882-TW) 去 (2021) 年啟動「國泰金融創新實驗室」第二期計劃，第二期概念性驗證 (PoC) 完成率創 8 成新高。展望今年，將聚焦關注 AI 於保險、風控與投資領域的應用，加速金融科技創新落地。

國泰金融創新實驗室是國泰金控在 2019 年推出的全球大規模新創評選計劃，去年國泰金融創新實驗室聚焦「AI 身分認證」、「投資管理」、「健康生態圈」等 3 大應用領域，並擴大海選規模，從全球逾千家新創公司中，嚴選出 15 家頂尖新創企業，由國泰金控數位數據暨科技發展中心 (簡稱數數發中心) 攜手國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險等子公司共同推動 10 項金融科技概念性驗證 (Proof of Concept，PoC)，目前已完成 8 項技術驗證，成功締造 8 成的完成率，超越第一期 7 成完成率的紀錄。

國泰金控數數發中心數據科技發展部協理劉浩翔表示，「國泰金融創新實驗室」計劃啟動以來，從集團角度統整業務需求，透過數數發中心與子公司合力推動，蓄積創新能量在集團內擴散。延續前期計劃，第二期推動的力道更大，特別著重能運用於跨子公司、具備綜效的新興技術，例如：法規智能助理、智能身分辨識、智能摘要等技術，皆是多間子公司應用場景所需的核心技術。這個作法能讓多間子公司共同評估、共享成果，避免重複開發的成本，以創造更大效益。

國泰金融創新實驗室第二期計劃完成 8 大概念性驗證，分別為「智能法規解讀」、「智能人臉測量健康數據」、「智能體態量測」、「智能文本摘要」、「AI 身分認證」、「股權投資申報自動化」、「骨折 AI 輔助診斷」、「AI 輔助 ICD 編碼判讀」，應用場景涵蓋金控、人壽、銀行、產險等子公司。

值得一提的是，在與台灣法律科技新創 Lawsnote (七法) 合作的「智能法規解讀」專案中，透過自然語言處理 (NLP) 與向量分析等技術，解讀外部法令、函文解釋與公司內部規範、標準作業程序，建立起內外部法規之間的關聯性，進一步作為內部流程優化與自動化串接的基礎，以因應外規變動、數位轉型業務的需求，同時輔助法遵業務的執行。此案橫跨銀行、證券、保險等金融場景，後續國泰也將與 Lawsnote 展開進一步合作。

另一項國泰世華銀行與美國兩間新創 Agolo 與 Primer 合作的「智能文本摘要」專案，以 NLP 及機器學習技術為基礎，打造客製化長、短篇文本智能摘要模型，搭配平台關聯網絡延伸閱讀功能，提升研究人員報告閱讀與資訊彙整效率，預計可運用在投資管理領域中，包括資訊蒐集、風險管理、標的評估、部位監控等需求。後續，國泰將與新創持續調校模型，探索合作可能性。

展望未來，國泰金融創新實驗室將加速前兩期金融創新成果落地，舉例來說，第一期計畫中，由國泰人壽與韓國科技新創 Lunit 合作的「AI 輔助檢驗醫療數位影像胸部 X 光」專案，運用 AI 深度學習技術來檢測肺癌等肺部疾病，提高醫學影像分析的判讀速度和準確率，近期已正式簽約導入。

國泰金進一步表示，今年另一重點是，關注 3 大 AI 應用方向：「AI + 保險」、「AI + 風控」、「AI + 投資」。未來國泰金融創新實驗室將提供新創公司更多元的場景需求，同時結合國泰內部數據、技術人才與量能，與外部新創共同開發創新技術，達到技術能量加乘的效益。