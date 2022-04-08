越南投資契機顯現 國泰證成首家零售經紀券商

國泰證券今 (8) 日指出，隨著越南市場投資契機顯現，觀察到有越來越多投資人積極規畫進入越南市場，為提供專業投資人方便的管道，成為國內首家提供越南市場零售經紀的券商，專業投資人可透過複委託形式快速進入越南市場。

國泰證指出，據世界銀行預估，越南在今年經濟成長有望超過 6.5%，越南本地投資機構甚至預測其 GDP 增長率將高達 7% 以上。

隨著越南疫情受到控制、政府推經濟復甦計畫而恢復高速成長，加上越南內需爆發、年輕勞動力推動經濟、全球產業鏈遷移、國企私有化並鼓勵外資投資等條件優勢，國泰證觀察到，國內機構法人去年透過券商投資越南市場交易金額逾 123 億元，年增超過 400 倍。

然而，儘管投資人對越南市場的興趣也漸增，但卻因繁複的流程而卻步，例如，開戶需至當地辦理或透過代辦協助，還有當地外匯管制嚴謹、繁瑣的跨國文件和資安問題等。

因此，國泰證券規劃越南市場零售經紀投資服務，使專業投資人不再需要到當地開戶或購買越南主題基金、ETF 等方式，可透過券商複委託海外市場服務，參與越南經濟穩定發展後帶來市值的增長。

國泰證說明，MSCI 越南指數為追蹤股票市場內中大型市值的成熟指標，以房地產、民生消費為主，約占近市值 80%，如和發集團、Vingroup、Vinhomes、越南乳業、馬山集團和清仁集團等。

此外，國泰證也建議，除了 MSCI 越南指數的成份股，追蹤多種產業龍頭、國有企業的越南 30 指數 (VN30)，其成分股也具有一定的參考價值，如房地產占比約 40%，核心消費占比逾 20% 等，投資人可藉此參與越南新興市場經濟高速成長。

不過，國泰證提醒投資人，此次開放越南市場投資仍有相關規範限制，如投資人需具有專業投資人 (PI,Professional Investor) 資格、限定人工下單和限定使用外幣帳戶等，並需在當地交易時間，如胡志明 HSX 9:00-14:45(台灣時間為 10:00-15:45)、河內 HNX 9:00-14:45(台灣時間為 10:00-15:45)，與專屬服務營業員致電查詢報價即可下單。