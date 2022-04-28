台灣金融業之首 國泰金控入列RE100企業會員

因應「氣候變遷」減緩與調適，成為全球企業營運重大議題之一，國泰金控 (2882-TW) 今 (28) 日表示，去 (2021) 年 6 月宣布接軌全球再生能源百分之百倡議「RE100」，經過盤點與規劃，今年 4 月正式成為台灣金融業首家 RE100 會員。

國泰金強調，從落實再生能源規劃、去煤計劃，以及化石燃料投融資等做起，承諾 2050 年全球營運據點達 100% 再生能源使用，落實「淨零碳排」目標。

國泰金控總經理李長庚表示：「企業擁有『絕佳影響力』，國泰透過綠電投資自發自用、購買台灣的再生能源憑證 (Renewable Energy Certificates, RECs)、簽訂綠電購售合約 (Power Purchase Agreement, PPA) 等手段，逐步落實綠電使用目標，此舉可牽動再生能源相關產業發展，除自身企業創新永續，更可激發後續更大變化。」

為落實目標，李長庚也將個人年度目標與減碳成效連結，各子公司總經理紛紛響應，實現國泰「打群架、共減碳」的決心。

RE100 主席金閔斯（Sam Kimmins）對於國泰金控在減碳承諾能作出積極貢獻表示肯定，國泰金成為台灣金融業第一家 RE100 企業會員，加入全球超過 350 家領導企業行列，未來將帶動更多企業共襄盛舉。

國泰金接軌 RE 100 在投融資面向努力，始於 2014 年起以支持再生能源產業、開發綠色保險、綠債與支持綠色企業三面向齊發，旗下子公司運用核心能力，致力綠色金融如下：

支持再生能源產業

國泰人壽 2014 年起陸續與友達光電、中美晶、新日光、開陽能源等合作投資能源公司、開創專案運用形式與太陽能業者成立合資公司開發太陽能案場等，國泰於 2020 年，進行「再生能源」類別之低碳投資與授信金額高達新台幣 233 億元。

國泰世華銀行 2011 年起建立專屬電廠評估模式，作為融資評估準則，成為國內最大的太陽能電站融資銀行之一，截至 2021 年國泰世華銀行在國內外已核貸超過 2,400 座太陽能發電站，總裝置容量達 705MW，每年可減碳 46 萬公噸。

開發綠色保險 / 商品

國泰產險協助綠能產業提供適合工程保險，自 2010 年起承保水力發電電廠、太陽光電發電設備建造階段之工程險、離岸風電工程保險，截至 2021 年國泰產險針對水力、太陽能、風電電廠及設備保險，共承保新台幣 1483.8 億元。

國泰投信 2020 年推出國泰永續高股息 ETF，為台灣第一檔結合 ESG 與高股息的 ETF，更是台灣第一檔股息採「季季配」的台股 ETF，不僅掀起 ESG 投資熱潮，創下發行當時史上 IPO 金額最大的台股 ETF 等多項市場紀錄，截至 2021 年底規模達新台幣 350 億元。

發行綠債與支持綠色企業

國泰證券積極輔導環保及綠色企業籌資，2021 年輔導台灣太陽能光電指標性企業開陽投控 (6839) 公開發行、興櫃掛牌，辦理安集科技公司（核心業務：高效能太陽能模組等）可轉換公司債籌資達新台幣 2.88 億元，並參與中租、台電及台積電承銷綠色債券。

國泰身為台灣唯一參與「氣候行動 100+（Climate Action 100+）」多項國際倡議之金融機構，2022 年 1 月甫受國際倡議 「投資人議程」（The Investor Agenda）肯定，名列全球 10 大最佳實踐典範案例，並獲譽為亞洲投資機構領航者。近日再獲 RE100 認可，未來將持續透過金融核心職能連結 ESG 因子，聚焦責任投資與氣候變遷，並期許成為亞太區永續金融最佳典範，積極推動企業低碳轉型議合。