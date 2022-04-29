法人：聯準會強升息預期充分反映 對台股衝擊漸緩

在升息循環風險之下，台股 4 月以來大幅修正超過千點，富邦證券今 (29) 日指出，考量市場對今年聯準會將升息 7 碼已充分預期，對台股衝擊力道將逐漸降低，預期當外部利空衝擊告一段落後，台股指數可望恢復橫向大區間震盪格局。

富邦證指出，投資人須持續關注俄烏戰爭、通膨、產業供應鏈調整、緊縮性貨幣政策和疫情等不確定性因素，對經濟可能造成的影響，惟國內企業獲利仍佳，建議投資人，可逢低布局高殖利率和具有前景的電子、傳產等個股。

富邦證進一步說明，雖聯準會已啟動升息，但市場對今年聯準會將升息 7 碼已充份預期，對台股衝擊力道將逐漸降低，且指數下檔仍有先前密集交易區、2 年線等有力關卡支撐，再加上我國今年 GDP 仍可維持相當的成長、上市櫃企業獲利可望連兩年繳出佳績等優勢，因此，外部利空衝擊告一段落後，台股指數可望恢復橫向大區間震盪格局。

對於高通膨議題，俄烏戰爭不僅衝擊國際能源價格，也考驗糧食供應，連帶影響部分原物料、黃小玉等價格上漲，但富邦證提到，實際上，原物料在去年已開始出現漲勢，並非俄烏戰爭才突然開始，預估下半年後物價上漲壓力，可望獲得緩解。

對於美股，富邦證則認為，儘管受到聯準會緊縮貨幣政策的影響，但企業獲利成長潛力仍強，在國際情勢、通膨威脅和油價高漲隱憂等變動環境下，建議投資人選擇大型股作為投資標的，可望兼顧較佳的防禦性和未來的成長潛力。