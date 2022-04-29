仁新醫藥小金雞Belite 獲准在美掛牌上市

仁新醫藥 (6696-TW) 今 (29) 日公告，子公司 Belite Bio, Inc(BLTE-US) 通過美國證券交易委員會 (SEC) 審核，預計美東時間 4 月 29 日正式於那斯達克交易所 (Nasdaq) 掛牌上市。

仁新強調，不同於台股企業常見的兩地掛牌 (Dual Listing) 或特殊目的收購 (SPAC) 方式在美國上市，Belite 依循傳統 IPO 程序，逐一通過美國 SEC 的審查標準，耗時 6 個月才順利掛牌上市。

仁新表示，Belite 在美國 Nasdaq 掛牌上市，除了提升國際知名度、財務狀況、融資能力及授權議價能力、吸引優秀國際人才、增強全球競爭力外，募集資金將用於推進旗下乾性黃斑部病變 (乾性 AMD) 新藥 LBS-008 的臨床試驗。

根據 Nasdaq 官網資料顯示，98% 的美國生技公司選擇在 Nasdaq 掛牌交易，2020 年至 2021 年 4 月期間，在 Nasdaq 掛牌的生技公司募資金額達 215 億美元，總市值更高達 1.1 兆美元，平均每間生技市值為 57 億美元，同期間全球第一大證券交易所，紐約交易所的生技公司總市值僅為 Nasdaq 的 37%。

Belite 開發的 LBS-008 是取得美國哥倫比亞大學全球專屬授權，為治療乾性 AMD 與斯特格病變口服新藥。美國國衛院 (NIH) 提到，老年黃斑部病變造成數以百萬的美國人失明，其中乾性 AMD 占比達 9 成，此外，全球更有 1.9 億人罹患乾性 AMD，並造成全球每年 2550 億美元的醫療支出。

目前 LBS-008 先針對斯特格病變進行臨床試驗，並從臨床前推進至臨床三期，展開特格病變青少年病患的全球三期臨床試驗；另外，預計今年將啟動 LBS-008 對乾性 AMD 的臨床試驗，未來不排除與國際藥廠授權合作，加快新藥開發或商業化的腳步。