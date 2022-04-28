聯準會轉鷹殖利率倒掛 醫療產業逆勢抗跌

聯準會暗示 5 月升息可能一次升兩碼，5 年、10 年期美債收益率曲線倒掛，反映投資市場對升息引發經濟衰退的擔憂越來越大，保德信指出，根據歷史資料，每當出現殖利率倒掛之後，醫療產業表現在各類股排名中較其他產業更抗震。

PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，自 1978 年以來，美債共出現過 6 次長短期債券殖利率利差出現倒掛的狀況，而當殖利率倒掛曲線出現後 6 個月期間，醫療產業平均股價表現優於其他產業，僅次於通訊服務產業。

江宜虔分析，醫療產業雖然近期也受到投資氣氛影響，但兼具成長及防禦特性，就成長面來說，統計 1995 年至 2021 年期間，醫療產業平均 EPS 年成長率達 10.1%，與科技產業相當。

防禦能力方面，2010 年以來共有 8 次市場對企業獲利預期下修，而醫療產業下修幅度最小，因為有基本面的加持之下，讓醫療生技業同時具備成長及防禦特性，因此在遇到市場震盪時，可望優化投組表現。

江宜虔表示，目前醫療生技產業還有評價面便宜的優勢，據統計，先前彈升的美國中小型生技指數 XBI，目前的股價評估已接近歷史低點，預期在產業併購、正面臨床實驗結果等因子推動下，皆有助帶動股價正面表現。

富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲表示，根據各國醫療支出 GDP 的佔比顯示，過去 10 年來因人口老化的趨勢，高品質的醫療服務日益精進，預估未來 10 年全球 65 歲的人口會超過各國人口的兩成以上，產業利多之下可望帶起連動的股價效益。

劉翠玲指出，人類的健康品質要求提升，讓生物技術扮演著重要的角色，應用領域也相當廣泛，癌症、再生醫療，甚至是極富話題性的新冠肺炎疫情研究，都還有尚未被滿足的需求。

另外，今年 FDA 新藥核准速度相當積極，而新創生技 IPO 及併購熱絡，相關臨床成果不間斷，即便於疫情最嚴重的 2020 年仍提升 8%，質量快速成長，在政策面的助推下，生技股潛力無限，是投資人可擇優長期佈局的好時機。



