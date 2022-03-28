富邦證攜手紐約Nasdaq交易所 提供美股即時報價

富邦證券今 (28) 日宣布，正式與 Nasdaq 交易所合作，將於旗下各大電子交易平台，包括富邦 e 點通、富邦 e + 免費提供 Nasdaq Basic 美股即時報價服務，投資人除可享受零延遲、零時差美股交易資訊，還可透過全新的交易帳務查詢頁面，即時掌握美股庫存損益試算。

圖表：富邦證提供。

富邦證說明，日前受 Nasdaq 邀請，將雙方合作訊息刊登於紐約時代廣場 Nasdaq Tower 總部電視牆，藉以共同宣布將提供零距離的即時報價服務，國內投資大眾投資美股可更輕鬆便捷。

為協助客戶掌握市場熱門投資標的，富邦證將提供美股開盤後每小時交易量最大 30 檔個股，供投資人參考。

而除了美股即時行情報價服務外，因應全球 ESG 投資熱潮，富邦證表示，已與全球金融數據領導商 Refinitiv 合作，可提供客觀的企業 ESG 評分，透過社會責任、公司治理和環境保護評比，協助客戶以最高效率鎖定具有投資價值並挑選出更符合社會責任標準的美股企業。

富邦證認為，隨著國際情勢、通膨威脅和油價高漲隱憂等種種不確定因素加劇，恐使美股波動加劇，為避免短期市場震盪導致投資人信心下降，建議投資人可透過美股定期定額的方式分批布局，藉此有效平均投資成本。

富邦證目前提供 40 檔個股和 40 檔 ETF 作為定期定額標的，個股包括 Netflix、Costco、Nike 和 Starbucks 等投資人日常消費中熟悉的公司，產業型 ETF 如科技、生技科技、工業 / 原油、新興產業和熱門的 ESG 主題等，最低投資門檻僅 100 美元。