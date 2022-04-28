生技研究園區人才技術媒合會 AZ、羅氏尋合作機會

國家生技研究園區今 (28) 日舉辦招商暨人才與技術媒合會 (DEMO DAY)，活動共有兩大亮點，包括集結海內外生醫界專家分享產業趨勢，包括安進 (Amgen)、阿斯特捷利康 (AZ)、默克 (Merck)、羅氏 (Roche) 等，以及 1 對 1 國際媒合，期望增加台灣與國際合作的機會。

由中研院生醫轉譯研究中心、財團法人生物技術開發中心共同舉辦的 DEMO DAY，集結超過 40 間生技生醫新創公司及團隊參與，並展示研發成果，吸引逾 200 位海內外企業、投資者、創投、加速器及天使投資人共襄盛舉，並促成超過 25 對以上的國際媒合會談。

生醫轉譯研究中心表示，將以七大主軸貫穿此次活動，分別涵蓋趨勢論壇、投資媒合擂台、NBRP 路演秀、1 對 1 國際媒合、職涯論壇、人才媒合及生醫新創海報展。

轉譯中心主任吳漢忠說明，趨勢論壇邀請旅美生技製藥專家楊育民、藥華醫藥執行長林國鐘，以及安進 (Amgen)、阿斯特捷利康 (AstraZeneca)、默克 (Merck)、羅氏 (Roche) 等國際藥廠領袖代表，從台灣及全球角度分享生技醫藥產業發展趨勢。

1 對 1 國際媒合方面，吳漢忠表示，共邀請安進、阿斯特捷利康、全球生物製藥公司 (BMS)、默克 (Merck)、諾華 (Novartis)、羅氏、武田 (Takeda) 及臺荷加速器 (Tiger Accelerator) 參加媒合，提升雙方合作與投資的機會。

吳漢忠補充，國家生技研究園區自 2018 年底營運至今，以 8 大核心設施、生醫行動加速基地的服務能量，整體進駐率超過 9 成，多達 40 家聚焦於新藥開發、精準及智慧醫療公司進駐，整體市值達 3332 億元，許多業者在研發及募資上皆有突破性成長。

此外，園區創服育成中心進駐廠商的研發成果亮眼，如免疫功坊完成 6.7 億元 A 輪募資、矽基分子電測研發新冠病毒快速檢測晶片，3 分鐘精準驗出新冠病毒、新析生技以 AI 技術精準補捉蛋白質，完成 Pre-A 輪 1.3 億元募資、臺灣 ICT 大廠宏碁進駐，將研發客製化癌症疫苗，提供病患最適化治療。

生技中心董事長涂醒哲指出，在疫情延燒下，與安進攜手次世代雙特異性抗體藥物，更與日本 CMIC 集團進行生物藥生產技術合作與商務推廣，並在今年 DEMO DAY 的 1 對 1 國際媒合會中，揭露兩大關鍵技術 CD73mAb 及標的蛋白降解技術。

再者，受到諾華、必治妥施貴寶及 AZ 等廠商青睞，進一步洽談合作機會，搶攻 1344 億美元的精準醫療市場。