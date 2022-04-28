致茂Q1 EPS 2.03元衝次高 中國封城不影響訂單

量測設備大廠致茂 (2360-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠量測設備業績衝上單季新高，連帶拉抬首季稅後純益達 8.52 億元，每股稅後純益 2.03 元，雙創歷史次高，若撇除去年同期的業外挹注，本業則寫新猷，並預期中國封城並未對訂單造成影響，將密切關注後續出貨進度。

致茂首季營收 43.98 億元，季減 4.19%，年增 2.93%，毛利率 49.66%，季增 3.17 個百分點，年增 0.4 個百分點，營益率 19.05%，季增 3.12 個百分點，年減 1.76 個百分點，稅後純益 8.52 億元，季增 29.48%，年減 62.1%，每股稅後純益 2.03 元。

針對中國封城，致茂強調，目前客戶訂單並未受封城影響，包括 HPC(高效能運算)、Photonics 需求皆相當強勁，但由於當地物流進出貨受干擾，目前仍在觀察現今出貨高峰落在第二季或第三季。

另外，子公司日茂新材料首季貢獻 6.18 億元營收，第二季將結束代理日本鐵微金屬株式會社業務，也預期全年可彌補日茂新材料結束後的營收缺口。

致茂受惠電動車趨勢延續，Turnkey Solutions 隨著各家電池廠積極擴充電動車電池產能，生意相當大，相關設備需求跟著成長，預期該趨勢將一路延續至 2023、2024 年甚至以後，今年業績也將重返過去歷史高點。